Gobierno facilitó recursos para modernización de camellón

“Vamos rápido, todavía falta la pintura, los guardavías, pero ya se empezó a abrir del otro lado, ya así no nos tardaremos más de un mes”, declaró Raymundo, sin embargo han recibido quejas por parte de ciclistas y transeúntes por obstruir y ensuciar la ciclovía, dejando arena y grava suelta.

Como parte de lasel Gobierno del Estado facilitó recursos para la modernización del camellón central, lo que incluye desde luego las guarniciones hechas en concreto y metal.Las personas encargadas de la obra mencionan que están a punto de concluir la primera etapa de construcción de guarniciones, que corresponden a la lateral de entrada a San Francisco del Rincón, además de que las obras van en tiempo y en forma.Raymundo, uno de los constructores, y en representación del ausente ingeniero que funge como capataz mencionó que en un lapso no mayor a quince días estarán alcanzando el cruce con el bulevar Aquiles Serdán, punto conocido comoNo obstante que aún no concluyen las obras en esa lateral, ya realizan la excavación del lado de los carriles de salida a León.Usuarios señalan riesgoEsta situación ha generado accidentes, de acuerdo a lo que señalan los usuarios de a pie y ciclistas; parte de la responsabilidad indicaron los trabajadores de la obra, se debe al uso imprudente de los motociclistas que hacen de la ciclovía, que no es paso que les compete.Otro defecto en la construcción, como señaló Raymundo, es que se habían estado colocando guardavias en los tramos de curva, sin embargo uno de ellos ha sido dañado a la altura del arroyo Tres Marias, lo que entorpece el avance de la obra, pues se tiene que aliviar el desperfecto.