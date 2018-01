Se quejan por obras inconclusas

Publicidad



“Es como cruzar cuatro topes en quince metros”

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Losde la principal vía de acceso ael bulevar Juventino Rosas, se quejan por las obras deque aún no han acabado, pues existe un paso que haAunque el reencarpetamiento de la cinta asfáltica del mencionado bulevar ha concluido en el tramo que va desde el Distribuidor Vial hasta el crucero de “El Tejedor”, sobresale el hecho de que aún hay detalles que afinar y que por desgracia han quedado relegados, y cuya corrección ya lleva tiempo en suspenso.Para muestra se encuentra el cruce entre el Antiguo camino a la Ex Hacienda de Santiago, conocido también Camino al Ojo de Agua, y el Bulevar Juventino Rosas, en donde si bien a simple vista no se nota desperfecto, habría que cruzar de sentido o cambiar de Avenida para darse cuenta de la situación.Y es que en un tramo de más o menos 20 metros que corresponden a éste crucero, al parecer, ha quedado en desnivel con respecto al flujo vehicular, en algunos puntos, el desnivel casi parece una grada pues rebasa los 12 centímetros de altura.Éste crucero ubicado en frente de las instalaciones feriales del municipio es de vital importancia, pues conecta varias colonias del noreste de la mancha urbana con la principal vía de acceso a la cabecera municipal de una manera más rápida, además de que a escasos metros se encuentran las instalaciones del Complejo Administrativo y del Complejo Deportivo Multidiciplinario, eso sin mencionar que de paso están otras atracciones turísticas y recreativas.Algunos de los automovilistas que esperaban el paso comentan que se trata de un desperfecto que tiene meses, “quizá tiene desde que se terminó la feria” o que podría encharcarse con las lluvias, alguno preocupado mencionó que “[puede] provocar accidentes o desperfectos mecánicos en los automóviles”, y hay quien opina que viniendo del Camino Viejo hacia la Ex Hacienda