Cuestionamientos ciudadanos

No cabe duda, que estamos viviendo una época de grandes cambios. Simplemente en el país no se había visto, tal ola de violencia, ni la corrupción en todos los ámbitos, empezando por el gobierno actual, emanado del partido político PRI que todos conocemos, pues ha gobernando a nuestro país, a lo largo de muchos años, excepto los 12 que ocupó Acción Nacional, al frente del propio gobierno de la República. Sin embargo, a nivel nacional siempre ha prevalecido este partido del PRI de una forma u otra. Guanajuato se cuece aparte, pues es un gobierno emanado del PAN, desde hace muchos años. Vemos por primera ocasión a un candidato que es nombrado por un frente ciudadano, formado por partidos de derecha y de izquierda, y es algo que todavía no deja de plantear incógnitas, pues no acabamos de asimilar, como se pueden haber encontrado similitudes, en partidos que, en forma tradicional, fueron antagónicos en un pasado reciente y que ahora se unen en un objetivo común. Los unen según sus propios dichos, la lucha contra la inseguridad reinante, que no es privativa del gobierno federal, la corrupción en todos sus sentidos, la desigualdad reinante en nuestro país y por último, unidos para acceder al gobierno federal, específicamente a la presidencia de la república. Creo que hay muchas cuestiones por ventilar, refiriéndonos a cada uno de los precandidatos por no decir candidatos de las tres fuerzas políticas principales. Si comenzamos por Andrés Manuel López Obrador, vemos en él, a un personaje que ha creado su propio partido, que no se sabe de que ha vivido en todos estos años, que ha sido candidato por tres ocasiones, pues la tercera seguramente sucederá. No le ha dado oportunidad de participar a otros miembros de su partido, al erigirse en candidato único por muchos años, habiendo pertenecido primero al PRI, después al PRD, partido que le permitió gobernar la ciudad de México y ahora con su propio partido, creado especialmente para mantener su poderío político y que se denomina Morena. Que no respeta ni instituciones ni leyes y que nadie le ha marcado un alto. Vemos pues en él, a un candidato poco congruente en sus maneras de actuar. Meade, actualmente propuesto por el PRI, cuestión que en principio no esperábamos, un funcionario bastante preparado, por los puestos que ha ocupado y que se erige, como candidato ciudadano, sin serlo realmente, pues para ser nombrado así, se tendría que ser independiente y él no lo es. Tiene, según Raúl Cremox, unos obstáculos que no son franqueables. La situación para él, es muy difícil, porque no puede ejercer la autocrítica, ni tomar distancia de la corrupción del partido que ahora lo cobija, pues formó parte muy activa de actual gobierno Federal. Su partido y su gobierno, tiene una gran carga negativa y no puede tomar los puntos positivos del actual régimen, que hay que reconocerlo, también los tiene. Si los abrazara, sería visto como algo con continuidad, por lo que no se sabe cual es su actual posición, pues seguramente no echará en cara los puntos negativos de su partido y del gobierno del que formó parte. Respecto a Ricardo Anaya, hay que tomar en cuenta, que supo congraciarse a los miembros del PAN, del PRD y del movimiento ciudadano y que logró preeminencia, sobre todos los que se consideraban como sus rivales, pues muchos de ellos, también daban por descontado, que serían candidatos de su propio partido o bien del Frente ciudadano, que ahora nos ocupa. Lo que se le puede criticar al PAN, es que está haciendo a un lado los principios que regían al partido, al nombrar a un candidato que no sólo enarbola la bandera del PAN, sino la de otros partidos que ya he nombrado. Considero que existe en términos generales un desconcierto de la ciudadanía y un desencanto de las cuestiones políticas, sobre todo por el pragmatismo de los propios partidos políticos, cuestión que todos compartimos, sobre todo los que, de alguna forma u otra, participamos en política. Finalmente, a pesar de lo anotado, seguiré votando por el PAN, aún cuando algunos, han abandonado este partido y han adoptado, o bien una candidatura independiente o se han ido a otro partido político, con razón o sin ella, pues no veo otra alternativa mejor. Sin embargo, no dejo de anotar, las fallas o cualidades que veo en cada uno de los candidatos.