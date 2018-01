El PRI podría regresar en Guanajuato… (Los traidores: II)

Publicidad

El título anterior de esta columna, que ahora vuelvo a repetir, ha causado reacciones de sorpresa entre algunos; pero aclaro: cuando me refiero a un posible próximo triunfo electoral del PRI en Guanajuato no vaticino, ni tampoco expreso propiamente un deseo; sólo señalo que, bajo ciertas condiciones, este partido bien podría regresar al poder que hace tanto perdió…Pero también menciono que, ante los repetidos malos gobiernos panistas en nuestro Estado, y el que ya se asoma, el retorno del PRI, no obstante todos sus desarreglos y cargas históricas negativas, es deseable.En todo caso, lo indeseable es que las cosas siguiesen igual; que sigamos bajo gobiernos tan autoritarios y excluyentes, como soberbios e ineptos…Y es que el PRI, hay que reconocerlo, es el único partido de oposición en nuestro Estado que podría derrotar electoralmente a esta inefable dictadura yunquista que nos asfixia; sin embargo, entre esta potencialidad y el que pueda realizarse, dista un buen trecho.En primer término, pues el priísmo guanajuatense constituye para sí su mayor obstáculo, pues hace tiempo que han dejado de creer en poder superar a este PAN Yunquista;Y a este apocamiento, que pareciera constituirle su actual condición existencial, corresponde su mayor problema de frente a los próximos comicios…Así pues, el PRI, para poder ganarle a este PAN Yunquista, primero debe convencerse de ello, y sólo así convencer a otros, al electorado; y mostrar a sus mejores cartas, si acaso aún las tiene.Y es que el PRI coterráneo ha administrado de la peor manera su prolongada debacle, lo que ha permitido muchas deserciones y que sucesivas camadas de vivales le hayan usufructuado en su egoísta provecho…Para complicar lo anterior, le han faltado liderazgos atingentes que piensen primero en las conveniencias de su partido y no sólo en sus obtusas carreras políticas…Ante esto, es entendible que muchos priístas le haya abandonado, ya sea ante el justo desencanto de sus reiterados fracasos, en repudio al colaboracionismo de algunos; o porque en forma convenenciera han buscado un mejor acomodo.De estos últimos desertores, los más ruines, son los que le han utilizado como puente hacia el adversario histórico, el PAN; buscando su gracia en la prosecución de ventajas o prebendas que antes les daba el poder perdido;Aquí se encuentran muchos empresarios, sobre todo del ramo inmobiliario, que han hecho alianzas vergonzantes con este tirano Yunquista, no importándoles sus innegables antecedentes priístas, ni las ingratitudes o groseras contradicciones personales en las que incurren;Así pues, en su ya largo ayuno de poder, al PRI guanajuatense ha estado ayuno tanto de imaginación como de probidad en casi todos sus líderes; y sobrado de gandayas que de modo alevoso se han posesionado de su marca electoral y de sus muy apetitosas pluris;Esto es, de priístas de catadura francamente pusilánimes; aquellos que nunca se han atrevido a cubrir ninguna candidatura de mayoría por miedo a la derrota…De acuerdo a lo anterior, existen varios escollos que el PRI debe superar para poder regresar al poder en Guanajuato; sin embargo, está en su decisión poder sobreponerse a esto.Una primera dificultad está en definir cuál será su discurso político; esto es, si debe vincularlo al que ya se despliega en el ámbito nacional, o sólo circunscribirlo al local…Y es que en el ámbito local sobran temas o argumentos poderosos y suficientes, para articular un discurso puntual respecto a las malas gestiones del PAN Yunquista en Guanajuato.Pero una cosa es decirle a una sociedad indignada lo que quiere escuchar, y otra muy diferente que ésta acepte escuchar a quien le interpela.El electorado guanajuatense se encuentra en la tesitura de dos indignaciones bifurcadas; esto es, muy resentida contra el gobierno federal por un lado, y muy resentida contra los gobiernos y municipales y estatal, por el otro.Esta concurrencia de resentimientos contra los dos partidos preeminentes parecería ser la mejor oportunidad para un tercero, pero no puede ser así; en Guanajuato no existe otro partido de oposición con estructura y arraigos militantes suficientes como tiene el PRI; pensar en otro es una ingenuidad.Por ello, la opción del PRI guanajuatense está en sustraerse de los entornos de sus campañas federales y concentrar toda su fuerza en las locales...Esta fórmula se enuncia con facilidad, no obstante su realización pareciera imposible;No lo es, pero tendría que haber voluntad en desplegar una amplísima campaña purgativa de sus males, convocar a los que se fueron, y señalar sin ambages a sus muchos traidores…*El autor es abogado egresado de la UG, ex regidor independiente y activista en contra de la deuda pública.@inigorota