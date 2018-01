EX GOBERNADORES DEJAN ESTELA DE CORRUPCIÓN

Publicidad

Todos sabemos lo que está pasando con los ex gobernadores de todo el país. Los Duarte de Veracruz y Chihuahua, Padrés de Sonora, Borge de Quintana Roo, Medina de Nuevo León Y los Moreira en Coahuila, por citar solamente algunos.La deuda de Chihuahua es de 47 mil 808 millones de pesos. La de Coahuila es de 36 mil 509 millones de pesos, en Nuevo León más de 63 mil millones de pesos, en Quintana Roo más de 22 mil millones de pesos y en Veracruz fue la cúspide de la corrupción con más de 60 mil millones de pesos. Todo esto refleja la corrupción e impunidad que campea por todo el país. Hasta aquí, en Celaya, Ramón Lemus, endeudó al municipio con más de 300 millones de pesos. Los gobernadores se han convertido en virreyes y dueños de sus estados. Avasallan al poder legislativo y judicial y hacen lo que quieren, roban lo que quieren y hasta cuando dejan el cargo, si el gobernador entrante es de otro partido, entonces si se investiga y encarcela, pero si es de su mismo partido, no hacen nada, lo encubren y se queda impune.¿Este es el tipo de país que hemos construido? ¿De corrupción e impunidad? ¿Los criminales se adueñaron del poder? Porque parece ser que el crimen organizado se adueñó de nuestra nación. Y si le añadimos a esto, las extorsiones, secuestros, muertes violentas, guerra entre bandas, proliferación de droga, pues entonces podemos ver la gravedad de la situación por la que estamos pasando. Urge que se establezcan mecanismos anticorrupción y que se retomen los valores morales. He escrito lo que sucedió en Singapur, que fusilaron a todos los corruptos y ahora es una de las naciones más prósperas del mundo. Se dirá que fue una medida drástica, pues sí, pero necesaria, aquí no es necesario que se llegue a esos extremos, acabando con la impunidad se puede acabar con la corrupción.Me he puesto a pensar en esos estados tan endeudados que los dejaron estos gobernantes corruptos. Los habitantes de ellos, van a pagar con menos servicios y elevación de impuestos esta deuda que no contrajeron. La baja calidad de vida que les espera, es verdaderamente dramática. Los habitantes tendrán que pagar los platos rotos que no rompieron. Aquí en Guanajuato, se ha visto también la corrupción e impunidad. Hay un clima de inseguridad como nunca se había visto en el Estado y el Gobernador Miguel Márquez se lava las manos diciendo que son problemas de la federación, que el estado no es responsable. Es totalmente mentira, Márquez debe asumir su responsabilidad y fracaso del programa Escudo en donde se invirtió tanto dinero y resultó en vano. El está imponiendo a su delfín Diego Sinhué, para que le proteja las espaldas, pero ahora no va a ser tan fácil que repita el Pan en el poder. Ya la gente está harta de este clima de violencia e inseguridad. Esperamos que haya alternancia en el poder estatal y a Márquez se le llame a cuentas, porque si no, va a seguir prevaleciendo la impunidad aquí en el estado.POSDATA UNO.- En las pequeñas, medianas y grandes empresas han subido desmesuradamente las tarifas de la luz, de tal forma, que algunos ya dicen que representa el 15 o hasta el 20% de sus gastos totales, lo que obviamente representa una carga muy onerosa, para las empresas. Aquí se puede ver que las promesas de Peña Nieto fueron falsas y mentirosas. Que con su reforma energética iba a bajar la gasolina, el gas, la luz, etc, y ha sido al contrario se han disparado. La historia juzgará muy duro a Peña. De hecho, ya tiene el repudio del pueblo y el peor nivel de desaprobación de todos los presidentes que hemos padecido.POSDATA UNO.- Aquí en Celaya y la región se ha recrudecido la violencia. Nunca se había visto este océano de sangre en que se ha convertido nuestra ciudad y la región. Y para las autoridades municipales no pasa nada.Comentario y opiniones a los correos:Twitter:@gonzalezmelecio