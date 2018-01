Publicidad

El riesgo de vigilarEn mayo de 2017, el director de Policía de Apaseo El Grande, Jesús Salgado Martínez fue asesinado por un grupo de pistoleros quienes lo esperaban afuera de su domicilio ubicado en Las Huertas.El jefe Jesús no traía escolta o algún otro policía; al momento de salir de su casa iba con su hijo a quien llevaba a la escuela. Esto a pesar de la inseguridad que se vive desde hace dos años en ese municipio al igual que en todo el estado.Dos meses después, el 31 de julio, el director de Policía de Celaya, J. Santos Juárez Rocha y Manuel Acosta, su escolta, corrieron con la misma suerte, en la comunidad Loma de Flores, Salamanca. Aproximadamente a las 6:40 de la mañana, cuando iban a trabajar, a sólo 30 metros de la vivienda del funcionario, fue emboscado por un comando con armas de grueso calibre. Eran unos ocho sicarios a bordo de dos vehículos. Dentro de la camioneta quedó sin vida Manuel Acosta García, "El Tacho", y tirado a un lado del vehículo cayó Santos Suárez, quien bajó del vehículo al intentar repeler el ataque. Al menos 60 impactos de bala recibió la camioneta.Gracias a versiones de algunos habitantes de la comunidad, las autoridades supieron que Manuel Acosta y su escolta J. Santos, diariamente pasaban por la calle Emiliano Zapata a bordo de la camioneta Dodge Ram color gris, para trasladarse a Celaya a trabajar.A seis meses de este asesinato, los ataques a policías han continuado. El director operativo de Policía Municipal de Irapuato, Javier Castañeda Vargas, murió acribillado cuando regresaba a su domicilio la noche de este viernes, en Abasolo.Las autoridades municipales, el alcalde Ricardo Ortiz Gutiérrez y el Secretario de Seguridad Ciudadana, Samuel Ugalde García, descartaron posibles amenazas a la víctima. El mismo viernes hubo una reunión de trabajo para ver temas de operatividad.En esa junta de trabajo, Castañeda Vargas no reportó alguna amenaza.Los ataques contra policías no paran; en septiembre pasado un comando asesinó a 4 policías en diferentes hechos, en Apaseo el Alto, donde incluso también fueron asesinados 3 civiles, dos de ellos en el ataque a policías en una gasolinera a la salida de Apaseo-Celaya. En octubre un policía municipal de Irapuato fue secuestrado por tripulantes que viajaban en una camioneta y que le dieron alcance cuando se dirigía al trabajo cerca de la XII Región Militar, ubicada en la salida a Salamanca, policía del que no se ha sabido nada más, de lo que dijeron las autoridades, que estaba en investigación y por lo mismo tenía a su cargo varias diligencias.En todos los casos, los maleantes se mueven por todo el estado. Nada menos ayer fueron asesinados dos preventivos de San José Iturbide.Dos candidatos y un reinoRamón Lemus parece resignado a dejar la Alcaldía de Celaya a cambio de que su esposa sea premiada con una Diputación local. Algo muy parecido a lo ocurrido con Rafael Moreno Valle, exgobernador de Puebla, quien se resignó a apoyar a Ricardo Anaya por la presidencia de la República con la condición de que su esposa sea gobernadora.El titular de la Secretaría de Desarrollo Rural en el Estado, Paulo Bañuelos, parece que le sigue los pasos a Lemus porque aparece atrasito de él en los eventos.Esta semana se apareció durante el inicio de obra del Parque Urbano. Lo curioso es que repentinamente llegaron unas 70 personas que empezaron a ovacionar a Bañuelos como el mejor aspirante. A pesar de que negaron ser acarreados, algunos porristas no sabían ni el nombre del “favorito”. Otros aseguraron que apoyaban a Bañuelos porque él si se había presentado (no como Mauricio Usabiaga) y los había apoyado. La mayoría eran mujeres con sus hijos y maestras de un jardín de niños de Rincón de Tamayo. Supuestamente entre todos contrataron un camión para asistir a la primera piedra y apoyarlo.¡"Queremos a Paulos Bañuelos"!, gritaban entre risas y susurros; preguntaban quién era el ingeniero "Buñuelos". "Son porras para el Alcalde", trató de minimizar el funcionario estatal quien buscó aclarar la situación diciendo que eran personas a quienes había apoyado cuando era titular de la Secretaría de Desarrollo Social.Fue evidente que a Bañuelos le gusta darse baños de pueblo. En los eventos públicos aprovecha y se deja querer, tomándose fotos con simpatizantes panistas como la operadora blanquiazul en Celaya, Salustia Juárez, quien desde la semana pasada promovió la 'Paulomanía' en redes sociales.También en Facebook varios usuarios han salido a apoyar a Bañuelos afirmando que él es el bueno para Celaya. Supuestamente hay encuestas de panistas en las que Paulo sale con buena calificación, como "hombre de pueblo" y más abajo aparece el empresario Mauricio Usabiaga.Ramón Lemus parece que ya llegó a un acuerdo con sus jefes panistas y con el propio Bañuelos. Nada menos, el viernes hubo entrega de aves y los dos aparecieron muy cordiales.Por cierto, habíamos adelantado que algunos políticos sospechaban que el programa de “Gallinas Ponedoras” sería capitalizado políticamente, pues habían recortado entre un 20 y 30 por ciento la entrega de gallinas en todos los municipios, menos en Celaya en donde se entregaron mil 200.Al ver tanta cordialidad entre Ramón y Paulo, suponemos que hubo un acuerdo de apoyo mutuo porque se dieron cuenta que el enemigo a vencer es Mauricio Usabiaga y si éste no quiere, regresaría Ismael Pérez Ordaz. La tercera opción es Paulo Bañuelos y el actual Alcalde descartado.Calma, calma RamónDolores Ramírez de Lemus ya se saborea las mieles de una diputación local a cambio de que su marido Ramón regrese a la escuela, sin hacer ruido al sucesor.Menos mal que Ramón no le heredó la alcaldía al igual que Pepe Rivera y Rubí Laura López.En 2003, Rivera Carranza llegó a la Alcaldía e impulsó a su esposa para que fuera diputada federal en 2006, misma que para 2009 se convirtió en Alcaldesa.Doña Dolores tiene la anuencia de Miguel Márquez y mucho se notó la semana pasada cuando acudió a emprender los trabajos del parque urbano. La llenó de elogios por su trabajo al frente de la Presidencia del DIF municipal, cosa que el mandatario no hace ni con el propio Lemus.Y una vez dado a conocer que el distrito que corresponde a la diputación, la directora del DIF, Saraí Nuñez, también le anda entrando para competirle la candidatura por la curul a su actual jefa.Dicen los que saben que tanto Lolita como Sarahí ya tienen definidas a sus suplentes y serían nada más y nada menos que dos integrantes del Ayuntamiento. En caso de que Saraí resulte la candidata a la diputación, se habla de que la regidora Martha Norma Hernández, sería su suplente. Dicho sea de paso, la misma fórmula que en 2012 perdió la diputación ante el abanderado del Verde, Felipe Camarena.Y en caso de que la esposa del Presidente Municipal gane la candidatura, que parece ser lo más probable, su suplente sería la síndica María Eugenia Mosqueda. Sí, la funcionaria que ha demostrado sobrada capacidad para dos cosas: esquivar obstáculos para colocarse junto al Alcalde en los eventos públicos, y sonreír frente a las cámaras en los ámbitos oficiales y sociales.¿Fracturas en el PRI?Con el proceso electoral ya iniciado, los grupos del Partido Revolucionario Institucional en Irapuato demuestran la fractura que se vive al interior del mismo desde (al menos) los dos procesos electorales pasados, sobre todo por las derrotas que han tenido ante Acción Nacional en el municipio y el estado.Además, el jaloneo también se ve con los grupos a nivel estatal, encabezados por los aspirantes a la candidatura a Gobernador de Guanajuato, Gerardo Sánchez García y José Luis Romero Hicks, agudizando los conflictos locales. El primer golpe lo asestó Romero Hicks con la Fundación Colosio, luego de que el regidor tricolor, David Muñoz Torres y el presidente de la Fundación en Irapuato y exregidor, Miguel Breton Lares , anunciaron la realización de foros de consulta ciudadana en el municipio, a través de las Casas Mi Voz, espacios que Muñoz Torres aperturó durante estos últimos 2 años y medio en diferentes colonias de la ciudad. Ambos, Muñoz y Bretón, son reconocidos por pertenecer y apoyar al grupo del senador Sánchez García y, en Irapuato, al grupo de Gerardo Zavala y Claudia Navarrete. En cuanto la noticia se dio a conocer, sobre todo con la intención de que las problemáticas identificadas en los foros servirían de plataforma política para el PRI en este proceso electoral de 2018, se levantaron las oportunidades de rencillas.El secretario general de Fundación Colosio Guanajuato, Ricardo Sánchez Benavides enseguida pegó el grito en el cielo y se deslindó de estos foros, y señaló que tenía meses sin saber nada de Bretón Lares y que analizan ya removerlo porque, pues no chambea.Lo extraño es que trascendió que Sánchez Benavides platicó con el dirigente del Comité Municipal del PRI en Irapuato, José Arrache Murguia, también del grupo de Zavala y Navarrete, y el mismo dirigente del PRI en el municipio desconoció el proyecto de Muñoz y Bretón, lavándose de cierta manera las manos ante la Fundación Colosio. Después de eso, el jaloneo y los sombrerazos a nivel municipal ya se pusieron más intensos, pues el CEN no manda ni con señales de humo alguna indicación de cuál será la línea a seguir, sobre todo para aparentar la supuesta 'unidad'.DefinicionesMientras tanto, en el PAN se sigue con las negociaciones para mantener la línea que beneficie al candidato del gobernador, Miguel Márquez, buscando consolidar a Diego Sinhué Rodríguez Vallejo en los municipios, y sobre todo poder asegurar el voto duro para el delfín.Los enterados cuentan que todavía hay quienes insisten a nivel estatal para que los consideren como posibles candidatos a la alcaldía de Irapuato, como el empresario Sergio Ascencio Barba, aunque las conversaciones no dan buenos resultados para él. Ascencio Barba al parecer no quita el dedo del renglón, y dicen los que saben que es porque podría estar buscando de menos una regiduría.Otro empresario que insiste en posicionarse para candidato y que se ha movido a nivel estatal con los dirigentes de Acción Nacional es Gabriel Villegas, pero al final todo se determinará en las próximas semanas, pues ambos han dejado de ser opciones fuertes, aunque no se han descartado oficialmente hasta que salga la convocatoria.PAN, operación cicatriz;PRI herida abiertaEn el PAN está en marcha la operación cicatriz, mientras que en el PRI la herida se está abriendo.De los panistas nadie quiso faltar ayer a la cita con su nuevo jefe nacional, el sonorense Damián Zepeda. Era el primer encuentro juntos del ungido Diego Sinhué y el damnificado Fernando Torres.Damián y Diego no perdieron oportunidad de elogiar la generosidad del Senador. “Una vez más, Fernando, nos demostraste tu gran estatura política”, le dijo Diego. “Agradezco tu respaldo al partido, a Diego, tu visión de largo plazo”, agregó Zepeda, y Fernando se dejó querer con los aplausos y vivas.También hubo palabras de reconocimiento para Carlos Medina y Luis Alberto Villarreal.Ahí estaba la cargada de alcaldes azules, diputados federales, locales, dirigentes, y militantes. Todos aclamando a su candidato Diego Sinhué, quien ofreció ser el estado que más votos aporte a la candidatura de Ricardo Anaya, de “Por México al Frente” con el PRD y Movimiento Ciudadano.Pero el PAN no puede cantar victoria en eso de la unidad, le queda mucho por resolver. Viene lo bueno, definir las candidaturas al Senado, diputados federales, diputaciones locales, y los ayuntamientos.En la cancha del PRI el escenario es más crítico. Hoy por fin se estará publicando la convocatoria para la elección de su candidato a Gobernador cuyo método acordado en una asamblea de delegados. Habrá 10 días para los registros, o lo que es lo mismo, para echar a andar la operación precandidato único.En el PRI simplemente no están acostumbrados a las contiendas internas, y no la querrán esta vez. El senador Gerardo Sánchez aparece como el 'demócrata' tricolor exigiendo un candidato desde las urnas.A José Luis Romero Hicks no le han dicho que va, pero se asume con amplias posibilidades.El PRI ha perdido tiempo valioso, si el candidato es Sánchez García ¿para qué espero tanto tiempo en lanzar la convocatoria y dejar que los aspirantes que así lo quisieran jugaran en una asamblea? Pero si va Romero Hicks y salen fracturados, pues también ¿para qué tanto tiempo si no lograron la unidad?A eso súmele la desventaja en las preferencias electorales y la debilidad de sus estructuras. En apuros.