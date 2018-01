“Para construir buenos ciudadanos”

Publicidad

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Bajo la coordinación de mi cuate, Paco Gállego, asistí a un taller sobre desarrollo social, impartido por Jesuitas, en San Miguel Octopan, Celaya.“El Centro de Investigación y Acción Social (CIAS), es un nuevo modelo de institución de investigación social y formación de liderazgo. Investiga con máximo rigor científico los temas prioritarios para el desarrollo económico y político de América Latina.El CIAS es un centro de investigación social y formación de líderes, fundado por los jesuitas en 1956... Para los jesuitas la fe exige la promoción de la justicia……Con vocación universal el CIAS trabaja y dialoga, más allá de orientaciones personales, cultura y fe propia, con todas aquellas personas que entienden la política como servicio a los demás y especialmente a los más pobres.” ( www.cpalsocial.org Siendo católico, soy defensor del laicismo juarista que permite convivir a los diferentes en religión dentro del concepto de República que nos da la identidad de mexicanos; por eso la expresión: “…más allá de la fe propia.”, que implica el respeto a las creencias de cada persona, familia o comunidad, da un sentido de construcción republicana al proyecto jesuita que permite, sin involucrar ninguna religión, trabajar con un modelo de desarrollo social que fomenta la unidad y el compromiso comunitario poniendo al centro la identidad que nos une, usando de amalgama la solución de problemas comunes y los sueños compartidos, mediante el trabajo y el involucramiento de la ciudadanía, apoyados en una metodología que se sustenta en cuatro pilares: 1.- Un gobierno comunitario, 2.- Educación para el buen convivir, 3.- Economía social y solidaria, y 4.- La reconciliación familiar.Dentro del taller, por su trascendencia, se realizó un ejercicio por grupos para analizar en los niveles de persona, familia, comunidad y gobierno e instituciones, la visión que tenemos del México de hace 50 años, vs el México de hace treinta años, vs el de hace diez años a la fecha. Si bien en general los grupos coincidieron en el deterioro por la corrupción y la inseguridad; partiendo de gobiernos nacionalistas al servicio de la república, con bajos índices de corrupción y una orientación social y republicana (hace 50 años); a gobiernos entreguistas (clase política incluida –salvo honrosas excepciones-) y con altos niveles de corrupción, sin vocación de servicio y con una orientación a servir al mercado y a promover el consumo depredador en función del modelo economicista neoliberal importado (hoy); un tema destacó: el rol de la mujer como integradora de las familias, que a través del tiempo fue cambiando, de la mujer en el hogar y con la responsabilidad primera de educar a los hijos y alimentar a la familia, al de la mujer que en competencia con el hombre aspira a roles iguales en lo político, en lo empresarial y en lo familiar, pero con menos tiempo en casa y en consecuencia menos tiempo para los hijos y la familia. No faltaron los comentarios respecto al enfoque misógino de este análisis que regresaría a la mujer al hogar; sin embargo, el asunto no va por ahí, ya que la generación de mujeres de los 50´s no logró educar para que la siguiente generación formara mexicanos comprometidos con los valores familiares, comunitarios y nacionales (la corrupción fue avanzando), sino que el deterioro creciente se fue dando a partir del cambio de modelo que bajó el nivel de calidad de vida de todos obligando a la mujer, sí a salir de casa, pero no para su desarrollo personal o profesional, sino para poder, en asociación con el marido, mantener el hogar que cada día tenía más carencias, al tiempo que en el modelo educativo se cancelaba el civismo y en consecuencia la formación ciudadana, centrándose en un modelo educativo orientado a servir al capital y a la producción (depredación) masiva, para sostener la planta productiva con un consumo creciente, convirtiendo a las personas, de ciudadanos, en consumidores y entes productivos desechables dentro de un modelo que privilegia la ganancia sobre la persona. ¡Sí!, hay una coincidencia entre el cambio de rol de la mujer y el deterioro social; pero este tiene más que ver con el cambio de modelo económico… Ello en adición a que, en el rol educativo familiar, la educación del padre puede ser tan buena o mala como la de la madre, dependiendo, no del género, sino de la capacidad, amor y compromiso con los hijos y la república; en otras palabras, la formación de ciudadanos y personas de bien, no es atribución exclusiva de la mujer, sino un desafío multifactorial en donde el eje es la capacidad familiar (de preferencia en pareja heterosexual –Ley natural-) y un modelo educativo institucional que tengan como objetivo, no construir u ofertar mano de obra barata medianamente calificada al capital, sino ciudadanos pensantes, solidarios, con capacidad de adaptación al cambio y capaces de resolver problemas para beneficio personal, de sus familias, de su comunidad y de la república, con un enfoque humanista que privilegie la corresponsabilidad social, sobre el enriquecimiento, la corrupción, el egoísmo y el individualismo que hoy nos corroen… ¡Así de sencillo!Un saludo, una reflexión.