Joven encuentra insólito objeto en su tortilla

Me salió un chip en mi tortilla. pic.twitter.com/ojOvk3pUtH — Ame, así sin tilde (@ameeflowers) 18 de enero de 2018



"Saqué los huevos, las tortillas y las puse a calentar para hacer los tacos", relató.



"Me le quedé viendo un rato: no se veía muy bien porque la masa lo cubría. Lo toqué y estaba duro. Luego vi que decía 4G", declaró.

El government pensando que son bien slick https://t.co/RZCsDg7GtP — Deorro (@Deorro) 20 de enero de 2018

Ame Flores esy tuvo que compartir su hallazgo con el mundo.Al encontrar el insólito objeto la chica originaria de Salamanca, Guanajuato, no dudo en compartirlo con el mundo y subió a su Twitter una foto de la tortilla con el chip incrustado.Varios medios locales e internacionales han contactado a la joven para comprobar la historia, y ésta insiste que no se ha tratado de alguna broma.Según los medios la joven relató que cuando llegó a casa desde el trabajo y sus padres le pidieron que preparase la cena, así que se dispuso a preparar tacos de huevo, sin esperar que algo fuera de lo común le sucediera.Justo cuando tomó la última de las tortillas del comal, Ame notó algoen el alimento, al examinarLa salamantina compartió que, lógicamente, no compró las tortillas en un local de espionaje de alta tecnología, sino en un mercado.El tweet se ha hecho tan viral que cientos de usuarios de todo el mundo han pedido a la chica que examine el chip para saber más de esta historia, pues la enfermera asegura que el objeto sigue intacto.Inclusive el dj internacional Deorro bromeó con un meme de la imagn, pues como era de esperarse los intarnautas aprovecharon el suceso para hacer creativas imágenes.