Muere músico tras caer de las escaleras

Publicidad

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

, así lo informó su primo a través de redes sociales: "Con mucha tristeza supe que esta mañana mi querido primo y amigo de la vida, Jim Rodford, murió luego de caer por las escaleras", escribió Rod Argent en la página oficial de Facebook del grupo The Zombies.The Swinging Blue Jeans y The Kast Off Kinks.The Zombies y The Kinks lamentaron su muerte y dedicaron mensajes de condolencias en sus redes sociales.