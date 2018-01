Llama la atención que en la conferencia de Gerardo Espinoza ningún directivo lo acompaña para presentarlo, él dice que está tranquilo pic.twitter.com/MuMBDkVasB — DEPORTES (@informador_DEP) January 17, 2018

La confianza es una aliada del futbol, y precisamente es lo que le falta actualmente al plantel del, según dijo el técnico interino, luego del revés contra el Toluca."Uno es la falta de confianza, me parece que el grupo no está confiado, no está confiando en sus capacidades y eso definitivamente viene pegando muy duro."Tuve poco tiempo para trabajar, pero yo lo decidí, yo asumí tomar esto y es totalmente mi responsabilidad", dijo Espinoza, quien se mostró tranquilo en lo que fue su debut.El "Loco" cuestionó a su plantilla en el sentido de las dos caras que demostró contra el Toluca: en el primer tiempo lamentó que fueran opacos y resaltó la intensidad del complemento."El ritmo que jugamos en primer tiempo nos costó, Toluca fue más intenso que nosotros y el segundo tiempo, cuando fuimos a buscar el partido con determinación, fue otra cara la del equipo", lamentó.A pesar de que aún no hay una decisión por parte de la dirigencia, en torno a si se queda al frente del equipo o no, el sinaloense expuso que ya tiene planeada la semana de trabajo, incluido el partido de la Jornada 4 frente al América, en el Estadio Azteca."Hasta ahorita tengo planeada mi sesión de mañana (hoy), ya estoy pensando después en el partido de Copa, ya estoy pensando en América. Ya veremos la decisión que se tome, de mi parte, el tiempo que dure hay que disfrutarlo, dar lo máximo y si toman otra decisión, me seguiré preparando", acotó.