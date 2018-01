Breaking Bad celebra 10 años con un video especial

"Terminar Breaking Bad es como retirarse después de ganar la Super Bowl" decía Bryan Cranston cuando finalizó el rodaje de la aclamada serie.



Una de las ficciones que ha marcado la denominada por muchos edad de oro de las series y cuyo primer capítulo se estrenó tal día como hoy hace diez años.



Para celebrarlo, AMC, el canal que emitió por primera vez la serie creada por Vince Gilligan, ha lanzado un genial clip de animación que resume los 62 episodios que componen las cinco temporadas de la aclamada serie.



La metamorfosis de Walter White y cómo se transformó en Heisenberg. El descenso a los infiernos de un profesor de química hasta convertirse en un capo y señor de la droga... en tan solo un minuto.

Celebrate the #BrBa10 anniversary with a series marathon on AMC! Relive your favorite moments and join the conversation on #BrBa10! pic.twitter.com/WWCMYvf0ES