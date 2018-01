Los pachuqueños se olvidan del Parque Ecológico Cubitos

¿Sabías que por cada cuatro visitantes que recibe el Bioparque de Convivencia, el Parque Ecológico Cubitos únicamente recibe a uno? La falta de difusión entre los habitantes del estado ha provocado tal situación.



Prueba de ello es que el Bioparque recibió tan solo en diciembre del año pasado a 6 mil 250 personas, cantidad que contrasta con las aproximadamente mil 500 visitas en Cubitos, afluencia que el Bioparque recibe tan solo en una semana.



Y conste que Cubitos, como coloquialmente se conoce, tiene una extensión de 904 mil metros cuadrados, es considerado área natural protegida y cuenta con atractivos de flora y fauna de zonas desérticas.







La gran extensión y atracciones como granja interactiva, serpentario, jardín botánico, sala multimedia 3-D y el observatorio virtual con la esfera proyectora más grande del país, además de 133 especies de plantas y animales como lagartijas de collar, culebras, codorniz, ardillas, cacomixtles y serpiente de cascabel no provocan las visitas que se esperan.



El Parque Ecológico Cubitos ha sido confinado en el olvido de los pachuqueños, aun cuando su entrada es gratuita, debido en parte a la poca o nula difusión que recibe.



Los habitantes de la ciudad prefieren visitar el Bioparque de 8 mil 500 metros cuadrados, menos de la centésima parte del área protegida y cuyo costo de entrada es de 6 pesos al público en general.







PACHUQUEÑOS DESCONOCEN EL PARQUE ECOLÓGICO



Un sondeo realizado en diferentes calles del primer cuadro de la ciudad arrojó que la principal causa de la baja afluencia del centro ubicado en el cerro de Cubitos es porque la gente no sabe que hay un área natural protegida convertida en parque dentro de la ciudad.



Casi la mitad de los encuestados dijo que sabían que hay un parque en Cubitos pero no tenían idea que es un área natural protegida y, además, nunca han visto anuncios o algún tipo de publicidad del lugar.



“Nunca he visto carteles o letreros del parque de cubitos, si está tan grande como dicen debe tener más publicidades, así uno no se entera de las cosas”, dijo la señora Cecilia Rodríguez, madre de familia.







“Una vez me llevaron de excursión en la secundaria, hace como cinco años pero no volví a regresar, no me acordaba del lugar”, aseguró Aldo Rodríguez, estudiante de la preparatoria número cuatro.



El resto de los entrevistados dijeron saber que el lugar existía como área natural protegida pero que no la han visitado porque no saben qué atractivos tiene.



Tan solo tres de los entrevistados aseguraron haber visitado más de dos veces el lugar y uno de ellos acude a hacer ejercicio por las mañanas en el sendero de casi cinco kilómetros que atraviesa el parque.