Salud presume medicamentos pero en los hospitales hacen falta

Arrastró un pie tras otro, salió del Hospital General de Pachuca y caminó con singular lentitud hacia una de las tantas farmacias que hay alrededor preocupada por los centavos que necesita para comprar medicamentos, aun cuando el secretario de Salud presumió un abasto del 93 por ciento.



Adela López Garrido cotiza con insistencia los medicamentos que necesita su esposo de 26 años, internado desde hace 15 días tras la remoción de un tumor en la cabeza.







El hospital sólo cuenta con medicinas básicas y uno que otro analgésico pero no cubre en su totalidad lo que requiere el paciente de Adela.



Mientras camina con su rostro mirando el suelo, el semblante denota preocupación por los más de 5 mil pesos que ha invertido desde que salió de su lugar de origen, Chiconcuautla, municipio localizado al noreste de Puebla.



“Al principio me pidieron muchos medicamentos que me costaron más de mil pesos, catéter, sondas y eso no hay en la farmacia”, dijo.







SIN MEDICAMENTOS



Los familiares de pacientes internados en el General tienen que gastar en los medicamentos que recetan los doctores y no están disponibles.



Para Adela López, lo importante es guardar algunos centavos que utilizará en los gastos posteriores a la intervención quirúrgica.



Del folder amarillento que guarda celosamente bajo el brazo, saca una solicitud de imagenología cuyo costo es de mil pesos más. El padecimiento hace referencia a un traumatismo craneoencefálico moderado.



“Si me piden más medicamento veré en la farmacia y si no está, tendré que buscarle porque la verdad ya no cuento con mucho dinero pero mi paciente quiero que esté bien”.



Diariamente paga 36 pesos en el albergue del hospital, cuyos servicios contemplan comida, regaderas y un lugar para dormir. Los gastos son auspiciados por el suegro, quien “gana 100 pesitos al día” por el trabajo que realiza en el campo de Chiconcuautla.





FAMILIARES BUSCAN ECONOMIZAR EN MEDICINAS



Otro caso es el de José Luis García Ramírez, un señor de la tercera edad quien dijo ha gastado en una semana más de 3 mil pesos en medicamentos.



Su paciente se encuentra hospitalizado por fractura de muñeca y tobillo; sin embargo, aseguró que el costo de las medicinas es alto. “Hay inyecciones que nos han salido hasta en 800 pesos”, cuenta.



García Ramírez reconoció que sí hay medicamentos en la farmacia del hospital pero estos son los más económicos, como los antibióticos.



Asimismo, dijo que una manera de economizar es buscar en más de dos farmacias ya que el precio varía hasta en 150 pesos. “Tienen lo más elemental, de ahí en fuera todo lo demás lo debemos de comprar”, finalizó.