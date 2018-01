La gente realmente está comiendo cápsulas de detergente, no es seguro

Parece que cada semana otro desafío toma las redes sociales por sorpresa.



Algunos, como el "Ice Bucket Challenge", promueven una causa. Otros, como la manía de voltear la botella, son benignos. Pero luego están las modas que están mal informadas o, peor aún, peligrosas.



El último, el "Tide pod challenge", pertenece a esa categoría. Implica morder un paquete de detergente de lavandería de colores brillantes de cualquier marca y escupir o ingerir su contenido, un acto que plantea serios riesgos para la salud.



YouTube y Facebook dijeron que eliminarán el material que muestra a las personas que se grabaron a sí mismas realizando el desafío. Tide lanzó un video en el que Rob Gronkowski de los New England Patriots desalentó la práctica.

What should Tide PODs be used for? DOING LAUNDRY. Nothing else.



Eating a Tide POD is a BAD IDEA, and we asked our friend @robgronkowski to help explain. pic.twitter.com/0JnFdhnsWZ