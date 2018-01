‘Pausan’ obras más de 1 año por amparo

Publicidad

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Luego de más de un año y tres meses de que un amparo conseguido por ciudadanos y ambientalistas consiguiera detener la obra de ampliación del bulevar Gómez Morín, los magistrados a cargo del tema no han resuelto el proceso legal.El alcalde, Ricardo Ortiz Gutiérrez dijo que el caso está “durmiendo el sueño de los justos”, al no tener resolución por parte de los magistrados ante el juicio de amparo 795/2016-V que determinó la suspensión temporal de la obra desde el 13 de octubre del 2016.“El problema que estamos viendo en Gómez Morín es que ha sido motivo de soberbia de 4 personas que sin ninguna justificación promovieron este amparo, y lo que causan es un daño a los ciudadanos y a Irapuato, ya ha habido accidentes, afortunadamente ninguno de pérdida de vida, pero no sé cuánto vaya a resultar esto”, indicó.La obra, con un costo de 7 millones de pesos, al momento de su suspensión, registraba un trabajo de 3 semanas, con la intención de ampliar este bulevar por parte de la Administración local, pero el retiro de mezquites fue lo que ocasionó la participación de los ciudadanos y ambientalistas.“Nosotros necesitamos cumplir con la ley, no hacer ninguna actividad hasta que los magistrados no se pronuncien al respecto, sin embargo a mí me parece que esto es un ejemplo de lo que no debería hacer un ciudadano, frenar el desarrollo de donde vives”, opinó el Alcalde.Agregó que ya se ha platicado con los magistrados para ver la celeridad para el resultado de este proceso, por lo que se debe esperar la resolución.“Ya hemos platicado con ellos en varias ocasiones, les hemos hecho ver con fotografías, con videos, como está el riesgo que tiene la gente, que puede haber perdidas, está dentro del proceso natural (...) nosotros hemos llevado las pruebas, hemos llevado la aprobación por parte del Instituto de Ecología del Estado, de la Federación, todo lo que es necesario”, finalizó.