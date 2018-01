Ven desventaja en falta de coaliciones

Publicidad

No contar con una coalición o una alianza con otro partido político para enfrentar las elecciones de este 2018, a nivel estatal y en Irapuato, es una desventaja para el PRI, señaló el coordinador de regidores priístas en el Ayuntamiento, Armando Uribe Valle.“El partido tiene dos problemas, se nos fueron las coaliciones y alianzas. El segundo, el retardo en salir la candidatura para Gobierno del Estado, la pre candidatura prácticamente nos dejó sin un periodo de exposición al público”, lamentó.El edil tricolor comentó que aunque no ir en alianza con partidos como el Verde Ecologista de México y Nueva Alianza en este proceso electoral no “le pega” al Revolucionario Institucional, sí puede restarle votos que ya estaban “seguros”.“En Irapuato y en todo el estado es más complicado, que le pegue no, porque hay que sacar sumas y restas, cuántos votos le dio el Verde (al PRI) a nivel estatal y municipal; ahora cuántos votos de los que la gente no quiere dar ni para el PRI ni para el PAN, que son los partidos más expuestos, van a votar por el Verde”, cuestionó.Uribe Valle agregó que no todos los votos que no vayan para el PRI al no ir en coalición con otro partido irán a esos grupos políticos.Añadió que los tiempos además que no se pudieron tomar a favor del precandidato a Gobernador también se desperdiciaron por la falta de la convocatoria a nivel estatal para elegir a quien representará al Revolucionario para las elecciones.“El precandidato del PAN lo aprovecho (el tiempo de exposición) en los tres años en el puesto que estuvo (de Secretario de Desarrollo Social y Humano), sobre todo si hablamos de que de los candidatos, José Luis Romero Hicks ha sido el menos expuesto por el cargo que tenía, el senador Gerardo Sánchez García aprovechó muy bien su tiempo como senador”, opinó.Uribe Valle dijo que ve un PRI fortalecido, con efervescencia al interior del partido, con los “clásicos” jaloneos entre militantes, organizaciones y sectores que de manera individual quieren aspirar a un cargo, pero aseguró, no tienen un problema de falta de unidad.