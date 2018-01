Publicidad



“Las prendas antes se hacían con serigrafía, después se descubrió una esta nueva técnica que hace que luzca como un dibujo y eso es lo que más le gusta a la gente, además mi hermano, Miguel Ángel hace todos los dibujos y esto les da la seguridad de que no hay diseños repetidos”, platicó Rosy.



“Antes las playeras las compraban, pero a raíz de la nueva técnica descubierta decidimos producir nuestras propias camisas. Esto les da la seguridad, a todos nuestros clientes, de que se están poniendo una prenda 100% llena de calidad. Están garantizadas, además, tienen su sello particular”, palticó Ely.

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

La marca de playeras 100% leonesa ‘Mexican Wolf’ tiene diseños únicos y los oferta a un precio accesible. Son las favoritas de los millennials y es la prenda que no puede faltar en el clóset de un verdadero ‘panza verde’. La marca tiene playeras, gorras, mochilas, tazas y otros accesorios que se ofertan desde los 80 pesos.‘Mexican Wolf’ es una marca nacida en el 2006. Leonardo Daniel Reyes Cano y María del Rocío Gómez Álvarez plasmaron sus mejores ideas en playeras y otros objetos en los que su originalidad los distingue.El costo de las playeras es de 180 para adulto y 120 para niños. Las tazas cuestan 80 pesos y las mochilas, 350 pesos.Desde ‘bochos’, calaveras, flores, paisajes, animales y demás, se pueden palpar en los diseños de ‘Mexican Wolf’, que dicho sea de paso, es una empresa creada por leoneses, con predas y materia prima creada también en la ciudad, pues ambos decidieron comenzar a producir sus propias playeras:Cada modelo de ‘Mexican Wolf’ tiene algún detalle que hace alusión a los días más importantes de la familia: cuando nacieron sus sobrinos: “por eso en cada playera el sello va escrito. Puede ser 14-07 que es cuando nació su niña o MA que significa ‘Miguel Ángel’, el nombre de su hijo. Esta es una empresa creada por una familia de leoneses apasionados que han llevado a plasmar sus ideas no sólo en playeras, también en estilo de vestir y ¿por qué no?, en estilo de vida”, finalizaron.