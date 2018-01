PRI, RÍO REVUELTO

Publicidad

En el PRI las aguas están agitadas, no llega la calma. Mientras que el panista Diego Sinhué va y viene dentro y fuera de su partido tejiendo alianzas, en el tricolor no logran salir con el candidato de unidad.*GERARDO, EL REBELDEDe visita por León el senador Gerardo Sánchez dejó claro que no lo han bajado de la pelea. Sin decir nombres llamó “iluminados” a quienes en un café quieren sacarlo de la jugada. Él quiere una elección.*OTRO DELEGADOEl PRI nombra otro delegado especial, el guerrerense Enrique Martini en relevo de la senadora Graciela Ortiz, a quien nadie extrañará. Además la hidrocálida Lorena Martínez será refuerzo.No hay vuelta de hoja ahora sí para el PRI que el domingo emitirá las convocatorias para la elección de sus candidatos en las entidades que le faltan, entre ellas la de Guanajuato. Luego vendrán 10 días para el registro de los aspirantes, tiempo para que se active el dedazo tricolor, como ha sido siempre. Cuando el candidato haya sido ungido el presidencial Pepe Meade estará aquí para cerrar filas.* ROMERO VS. SÁNCHEZPero, mientras eso no pase, el riesgo de fractura en el tricolor de Guanajuato está más vivo que nunca. José Luis Romero Hicks, quien ha sonado como el favorito del equipo del Comité Nacional y del candidato presidencial del PRI, aguarda con paciencia sin que haya recibido la señal definitiva. Gerardo insistirá hasta el final en ir a una elección interna donde la asamblea de delegados decida el candidato.* GERARDO, EN LUCHAPor los comentarios del senador Gerardo Sánchez ayer está claro que no está la suerte de su lado. Dice que nadie le ha pedido que abandone su aspiración de ser candidato, pero al calificar de “iluminados” a los que piensan en una mesa de café resolverlo todo, deja suponer que al menos se lo han insinuado. No dice nombres pero trasciende que no hay sintonía con José Ramón Martel, el asesor político Meade.* YO O A MI CASACon sus compañeros en la batalla, como Romero Hicks o Miguel Ángel Chico, Gerardo no entra en bronca pública, pero tampoco hay diálogo ni puentes tendidos, va en serio que es él, o se va a su casa. En el escenario no se ve que emigre para ser postulado por otro partido, Morena y el Verde ya tienen ‘gallos’ en carrera, y si acaso Nueva Alianza es el único que falta que pinte color sobre su candidato.* DELEGADO, ADORNOEn esta guerra silenciosa sin cuartel el presidente nacional del PRI, Enrique Ochoa, salió ayer a nombrar otro Delegado para Guanajuato con el mismo rollo de la encomienda de la unidad. Un “Martini” que a los guanajuatenses no les dice nada, nulas las expectativa, ya nadie cree en esa figura.* GUERRERENSEEl nuevo delegado del CEN en Guanajuato, Enrique Martini Castillo, es Doctor en Derecho. Fue Presidente del PRI en Guerrero. En la función pública fue Secretario de Desarrollo Social en su estado, Delegado de la Secretaría de Educación Pública en Guerrero y Michoacán, además de Delegado del ISSSTE y Gobernación en su tierra, Diputado federal y Presidente Municipal de Taxco, Guerrero.* LORENA, NUEVA CASAOtro refuerzo para el PRI de Guanajuato es el de Lorena Martínez, la líder nacional del Movimiento Territorial. La excandidata al Gobierno del Estado de Aguascalientes estuvo ayer en León para tomarle protesta a la dirigencia local del MT y prometió que radicará en Guanajuato durante la campaña.* VIVIR EN GUANAJUATOLa política hidrocálida externó ante cientos de priístas que, en agradecimiento a que los priístas de Guanajuato la apoyaron en su campaña de 2016: “Se los voy a regresar con creces, me voy a venir a vivir aquí para ganar la gubernatura”. Ya veremos hasta dónde llega esa palabra empeñada pues no deja de ser una dirigente nacional de un organismo adherente fundamental para la campaña presidencial.* BERNARDO AL MTEl evento fue para tomar protesta como líder del MT en León a Bernardo Rodríguez Contreras, viejo conocido dirigente de la sección 46 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud. Se trata de un personaje del equipo del senador cenecista Gerardo Sánchez, quien estuvo para acompañarlo, aunque se cuidó no darle ni a él ni a otros la palabra para evitar actos de precampaña.* ¿UNIDAD?También asistieron el jefe estatal, Santiago García; el líder del MT en Guanajuato, Jaime Martínez, quien no ocultó su deseo por una “pluri” local; las diputadas federales Bárbara Botello y Azul Etcheverry; diputados locales como Rigoberto Paredes, Arcelia González y Luz Elena Govea. Por eso Bernardo se atrevió a presumir que ahí estaba el PRI unido. Aunque eso sea hoy sólo un bonito deseo.El precandidato del PAN a la gubernatura, Diego Sinhué Rodríguez Vallejo, presumió ayer una fotografía de una reunión con los exalcaldes panistas de León: Ricardo Alaniz, Carlos Medina, Luis Ernesto Ayala, Luis Quiroz y Jorge Carlos Obregón. Todos menos uno: Ricardo Sheffield Padilla.Diego agradeció en tuiter “la amena convivencia y escuchar las vivencias con su amplia experiencia”.