Lo cachan con auto robado

El Ministerio Público dejó en libertad a quien presuntamente se robó una camioneta perteneciente al municipio en el mes de diciembre y la madrugada de ayer el hombre fue detenido de nuevo en posesión de un vehículo con reporte de robo.Esta detención sucedió durante la medianoche de ayer en Vista Caracolero y bulevar Vista Esmeralda de la colonia Vista Esmeralda.Juan Ernesto Herrera Gutiérrez, de 21 años de edad circulaba por dicho bulevar cuando oficiales de la Policía Municipal le pidieron que se detuviera.El conductor intentó huir, pero al ser alcanzado los oficiales revisaron el vehículo.Era una camioneta Datsun tipo pick up modelo 1981, sin placas y con número de serie JN6MD0651BW014632.Cuando revisaron el número de serie, éste arrojó que la camioneta cuenta con reporte de robo vigente.Juan Ernesto Herrera Gutiérrez de 21 años, con domicilio en la colonia Ejido La Joya, fue detenido por la posesión de un vehículo robado.Fue llevado a una delegación para después quedar en manos del Ministerio Público, donde se definirá si es liberado de nuevo o si es enviado ante un juez de control.Cabe recordar que Juan Ernesto ya había sido detenido el pasado 13 de diciembre por el mismo delito.Ese hecho fue sobre la calle Marcel casi con Unamuno, de la colonia Paseo de la Joya.Oficiales de la Policía Municipal ubicaron a los pasajeros que iban en dicha camioneta que ya tenían en sus registros, como robada.Los elementos los persiguieron luego de que el conductor hizo caso omiso de detenerse.Al llegar a la calle Marcel, el conductor de la camioneta Juan Ernesto Herrera Gutiérrez de 21 años intentó huir, pero se encontró de frente con una patrulla.Chocó contra ella y trató de escapar subiéndose a la banqueta, pero en su intentó se impactó contra la barda de la Telesecundaria número 466.Ese momento fue aprovechado por los policías para detener al conductor y sus acompañantes.El 14 de diciembre, el Director de Averiguaciones Previas, Jesús Aguilera Saldaña informó que nadie del municipio se había presentado a denunciar el robo del vehículo.“Se tiene información de que el vehículo fue robado un día antes, el martes, pero lo que nosotros tenemos es un reporte de robo extraoficial, aún no había denuncia del robo, la necesitamos o por lo menos el dicho de a quién y cómo fue robado”, explicó Aguilera saldaña.De no existir la querella, el detenido quedaría en libertad como sucedió anteriormente.