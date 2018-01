‘Rockean’ leoneses en el Foro del Lago 

Publicidad

Como desde hace algunas ediciones pasadas de la Feria Estatal de León, la agrupación musical “Argentum” formó parte del programa de actividades del Foro del Lago.En esta ocasión el grupo con más 40 años de trayectoria ofreció un concierto de Rock Clásico que llevó a los asistentes a un recorrido musical que incluyó melodías desde la década de los 50 hasta temas de la actualidad.El grupo fundado y dirigido por Ramón Francisco Torres Vázquez, cuenta con un repertorio además del rock, con géneros como el jazz y country de países como Francia, Italia, Grecia, sin dejar de lado el folclor de las composiciones mexicanas y sudamericanas.La noche musical inició con “We will rock you” del grupo inglés Queen, seguido por “Johnny B. Goode” de Chuck Berry y “Can´t buy me love” de The Beatles.Argentum integrado por su director, Ramón Torres; Ángel Machuca en los teclados; Carlos Moreno “El Pigüi”, batería; Gabriel Muñiz “El Gaucho”; Gabriel Hernández y Rafael Cuén en las guitarras; Luisa Pascalis, Lilí Padilla y Andrea Medina como vocalistas, hicieron posible una velada de rock and roll.Otras de las canciones que complementaron el playlist de 15 melodías que interpretó la agrupación fueron: “Move over” de Janis Joplin, “Jumpin Jack Flash” de The Rolling Stones, “Rock and Roll” de Led Zeppelin, “Highway to hell” de AC/DC, entre otras.