Exigen castigar a responsables por pérdida del Estadio

Publicidad fincar responsabilidades a quienes han hecho todo este tema tan complicado y participaron, no es para repartir culpas pero sí tomar decisiones”, declaró la priísta.



“Ha sido una verdadera obra de teatro lo que ha habido en torno al tema del estadio, desde el principio sabíamos que el fideicomiso estaba mal elaborado, desde ahí se establecía que al extinguirse el mismo pasaría a propiedad de Roberto Zermeño o la asociación civil que representa”, anotó la priísta.

Beatriz Manrique exigió al Cabildo en sus redes sociales aplicar su “furia auditora”.

“Al Ayuntamiento de mi ciudad y su alcalde Héctor López Santillana les exijo una investigación con el rigor debido de los responsables de la pésima creación y disolución del fideicomiso que hoy nos tiene a los leoneses sin el Estadio León, #daño y #responsabilidad.

@hlsantillana y su ayuntamiento, le exijo deslindar responsabilidades. El #EstadioLeón se perdió y hay causantes de esto. Hay #Daño Y los tienen cerca. ¿O a ellos no les aplicarán su furia auditora? pic.twitter.com/587wqjKLPL — Beatriz Manrique (@BetyManrique) 18 de enero de 2018

La exalcaldesa y diputada federal del PRI,, y la coordinadora de la bancada del Partido Verde Ecologista en el Congreso del Estado,de perder la propiedad delInsistió que no hay que darle vueltas a un asunto dondey los ayuntamientos de dos épocas: primero cuando fue creado el fideicomiso donde era secretario de Ayuntamiento el mismo que hoy está,, y director Jurídico el actual Contralor Municipal, Esteban Ramírez Sánchez; y el que lo extinguió donde, recordó, era regidor el hoy precandidato del PAN a la gubernatura, Diego Sinhué Rodríguez Vallejo, y secretario del Ayuntamiento, Francisco García León.“¡Suertudos!, a los presuntos responsables de que se haya perdido el Estadio León los tienen muy cerca, muy cerca”. E insistio: “¿Su rigor y dedo flamígero caerá sobre sus “amigos”, o a ellos “gracia” y perdón por ser de su propio partido e intereses?””, señaló acompañando el mensaje de una fotografía de am donde aparecen el entonces alcalde Jorge Carlos Obregón, el que fuera y es secretario del Ayuntamiento, Chuy López Gómez, y el ex dueño del equipo, Roberto Zermeño Vargas.