Ven distractor en compra de terreno para el estadio

Publicidad

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Ex directivos del club León hacen frente común para la defensa del estadio, consideraron que la compra del terreno para una nueva sede del equipo es una “cortina de humo” del Estado para quitar responsabilidad a los alcaldes panistas de León.Aseguraron que tienen un as bajo la manga que será una “bomba” contra Roberto Zermeño Vargas y su socio Héctor González, quienes consumaron lo que llaman un “atraco al pueblo de León”.El doctor Primo Quiroz Durán señaló que se debe sancionar a funcionarios de administraciones panistas pasadas que no atendieron bien el asunto del estadio León y que dejaron extinguir un fideicomiso que fue la pauta para que Roberto Zermeño se apropiaran de un inmueble que nunca le ha pertenecido.Además, dijo, no está de acuerdo con que se haya comprado un terreno para un nuevo estadio cuando hay otras necesidades sociales, sobre todo en materia de seguridad.“Todo es responsabilidad de funcionarios públicos que no atendieron el caso. Todo es una cortina de humo. ¿O de qué se trata?. Están utilizando recursos públicos cuando hay muchas necesidades y prioritarias en la entidad.“Una de ellas es la inseguridad que se vive en la entidad y que nunca se menciona. Estamos inmersos en una situación crítica y verdaderamente dramática en materia de inseguridad. Los leoneses estamos inseguros”, dijo.“¿La compra de terrenos es para solapar atracos? ¿de qué se trata?, cuestionó”.El doctor Quiroz informó que habrá una reunión de ex directivos del Club León entre los que se encuentran Guillo Liceaga Díaz Infante, Harold Gabriel, Alfonso Sánchez López, Raúl Robles y Carlos Díaz Torres, para poder tomar decisiones.Por otro lado, el ex juez penal Guillermo Liceaga dijo que la compra del terreno no subsana las malas decisiones de administraciones panistas.“El estadio León también era propiedad del Gobierno del Estado, se le dio al Club León para que ahí se construyera un nuevo estadio. Estoy de acuerdo en que todo ha sido un vil atraco de Roberto Zermeño”, opinó.