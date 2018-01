Encuentran muerta a hija de aspirante de Morena a alcaldía

Publicidad



"Es lamentable que la hija de cualquier ciudadano sea asesinada, más si se trata de un dirigente político", dijo Horacio Duarte y demandó al gobierno mexiquense justicia.

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

El dirigente de Morena en el Estado de México, Horacio Duarte Olivares, condenó el homicidio de la joven de 26 años, cuyo cuerpo fue localizada el jueves 18 de enero en el municipio de Tecámac., aunque al parecer sus captores pidieron 15 millones de pesos como rescate, que la familia no pudo reunir.Según los reportes, fueron vecinos de los ejidos de Zacualuca, queDuarte Olivares condenó que este asesinato no se sume a la lista de feminicidios sin resolver perpetrados en el territorio mexiquense, sinoConfirmó que Sarabia no fue definido como coordinador en Teotihuacán, aunque se registró en la terna, pero eso no influye en la determinación con que Morena apoya la exigencia de justicia para este caso.El tema se había mantenido en completa discreción, pero fue el lunes pasado cuando comenzaron las versiones sobre la desaparición de la joven.Según la información proporcionada, la víctima no presentaba huellas de tortura o de lesiones y por estos hechos se iniciaron los expedientes NUC/ECA/FHN/FHN/034/007457/18/01 y FHM/FHM/0P/MPI/079/00012/18/01.