Tendría Trump una aventura amorosa

Durante un show televisivo, el escritor Michael Wolff, autor del polémico libro “Fuego y Furia”, el cual da una mirada interna al Gobierno de Estados Unidos sugirió que el presidente Donald Trump, podría tener una aventura con una mujer en la Casa Blanca.Bill Maher, presentador del programa Ral Time, de la cadena HBO preguntó a Wolff si existía algún dato que nadie hubiera notado en el libro.“Sí, pero no puedo decirte de que se trata”, contestó Wolff.“Hay algo en el libro de lo que estaba absolutamente seguro, pero era tan incendiario que simplemente no tenía una prueba definitiva”.Maher preguntó al autor si la anécdota estaba relacionada con alguna mujer, a lo que Wolff contestó de manera afirmativa y agregó que ésta no tenía el vestido azul, en referencia a la evidencia que condenó al ex Presidente Bill Clinton durante su escándalo sexual con Mónica Lewinsky“Oh, ¿es alguien con quien está teniendo sexo ahora?”, preguntó Maher.“Sí, sólo tienes que leer entre líneas. Está hacia el final del libro lo sabrás. Ahora que te lo conté cuando llegues a ese párrafo dirás bingo”, contestó el autor.La Administración de Trump intentó detener la publicación del libro “Fuego y Furia” a principios de mes, acusando que las relevaciones sobre el Presidente y su equipo no estaban sustentadas.Wolff asegura haber basado el libro en 200 entrevistas con gente cercana al Mandatario e incluso algunos encuentros breves con este.Donald Trump tuiteó ayer que los demócratas provocaron el cierre del gobierno para darle “un lindo regalo” al cumplirse el primer aniversario de su juramentación.Los demócratas “podrían haber hecho un trato fácilmente, pero decidieron jugarse a la política del Cierre”, dijo.Y como parte de una serie de tuits desde que comenzó el cierre a medianoche, el presidente trató de explicar por qué los estadounidenses deben elegir más legisladores republicanos en noviembre “para salir a la fuerza de este revoltijo”.Trump acusó a los demócratas de preocuparse más “por los inmigrantes ilegales que por nuestras grandes Fuerzas Armadas o por la Seguridad en nuestra peligrosa” frontera con México.El cierre, que se produjo a pesar de que los republicanos controlan la Casa Blanca y las dos cámaras del Congreso, es una muestra notable de la disfunción reinante en Washington. Todas las operaciones del gobierno salvo las más esenciales quedan paralizadas.