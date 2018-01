Un hotel de Dublín veta a ‘influencers’ después de que una ‘youtuber’ le pidiese cinco noches gratis

The White Moose Café, un hotel de Dublín, ha vetado la entrada en su establecimiento a todo tipo de influencers, desde youtubers hasta instagramers,después de que la británica Elle Durby, con 87.000 suscriptores en YouTube y 76.000 en Instagram, contactase con el dueño del local, Paul Stenson, para preguntarle por una posible colaboración: Darby pedía a este negocio de la capital irlandesa cinco noches gratis a cambio de mostrar el hotel en sus redes sociales.

Elle Darby, de 22 años, escribió un email al White Moose Café: "Trabajo como influencer en redes sociales, sobre todo en temas como estilo de vida, belleza y viajes. Mi pareja y yo estamos planeando ir a Dublín para pasar el fin de semana de San Valentín, del 8 al 12 de febrero, y conocer la zona. Mientras buscaba lugares para hospedarme, encontré su impresionante hotel y me encantaría enseñarlo en mis vídeos de YouTube y en mis historias y publicaciones de Instagram para llevar clientes a su hotel y recomendarles a otras personas que hagan reservas en su establecimiento. A cambio [me gustaría disfrutar de] alojamiento gratuito".

Al final de su correo, Darby le recuerda al dueño de este hotel de Dublín que ya trabajó en una colaboración parecida con un hostal de Florida en 2017. "Y ha sido increíble para ellos", escribe en referencia a un posible aumento de clientes y reservas. Sin embargo, el responsable del local, Paul Stenson, no aceptó la colaboración de Darby y respondió públicamente al emailen una entrada de la página de Facebook del local: "Querida influencer. Gracias por tu correo electrónico en busca de alojamiento gratuito a cambio de publicidad. Se necesitan pelotas para enviar un correo electrónico como ese. Si te dejo dormir aquí a cambio de salir en un vídeo, ¿quién va a pagarle al personal que cuida de ti? ¿Quién va a pagar a las camareras que limpian tu habitación? ¿A los que te sirven el desayuno? ¿La recepcionista que te registra? ¿Quién va a pagar por la luz y el calor que usas durante tu estancia? ¿Tal vez debería decirle a mi personal que aparecerán en tu vídeo en vez de pagarles por el trabajo que hacen mientras estás en la residencia? Mis mejores deseos. P. D. La respuesta es no".

Aunque Stenson no identificó en su respuesta a Elle Darby —tachó las líneas en las que aparecía su nombre—, subió una captura del correo enviado por la influencer en el que aparece el dato de sus seguidores en YouTube e Instagram. Algunos usuarios de estas redes sociales identificaron rápidamente a Darby y le escribieron mensajes reprochándole su petición.

Los comentarios llevaron a Darby a subir un vídeo de 17 minutos a su canal de YouTube, titulado I was exposed (So embarrassing) (Fui expuesta, qué vergonzoso), en el que respondía a las críticas y se quejaba de la vergüenza, la ira y la humillación que sentía. También defendía que se puso en contacto con Stenson sin mala intención: "Soy una chica de 22 años que dirige su propio negocio desde su casa, y no siento que haya hecho nada malo. No sé cuál fue su intención [la del dueño del hotel], pero fue malvado [en su respuesta]".

Las críticas, sin embargo, no le han llegado solo a Darby. Este miércoles Stenson publicó otra entrada en la página de Facebook del hotel en respuesta al vídeo de Darby: "He tomado la decisión de prohibir a todos los bloggers [entrar en] nuestro hotel y cafetería. Si alguno de ustedes intenta ingresar a nuestras instalaciones a partir de ahora, será expulsado". Y añade: "Tras las reacciones recibidas después de pedirle a un influencer no identificado que pague una habitación en nuestro hotel, tomé la decisión de vetar a todos los bloggers de nuestro hotel y cafetería". Además, en la cuenta de Snapchat del hotel ha cuestionado la eficacia de la colaboración publicitaria que quería Darby: "Habría hablado muy bien sobre el hotel solo porque lo estaba disfrutando gratis".