El voto útil del 2018

Publicidad

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

En México, las fuerzas políticas se han aglutinado en los últimos 20 años, en tres bloques, que alianzas más alianzas menos, reflejan todavía algo de sus ideologías, pero al final, todos constituidos en grupos de interés por el poder y el dinero. De tradición unos en la social democracia como lo fue el PRI, -hoy aliado a otros dos partidos que en la historia reciente se le han sumado como el Verde y el Panal. en una opción que históricamente fue de centro izquierda y que ahora se ubica en el centro. En la izquierda, Morena que, ya despojado de otros dos partidos de la izquierda histórica como el PRD y MC, se junta con el PT y el PES (éste último de ideología conservadora de derecha). El tercero grupo de la contienda es el Frente que reúne al PAN (partido históricamente de derecha) con el PRD y el MC, teniendo ellos en común cambiar de régimen político y que podría ubicarse ahora como una opción de centro.El primer grupo, el priísta, es ya harto conocido y, además, rechazado por el electorado; el segundo, Morena, que nunca ha gobernado al País y que encabeza las encuestas; el tercero, que ya ha gobernado estados de la República y ofrece un gobierno de coalición. El PRI y el Frente ofrecen continuidad económica y estabilidad en una economía abierta y globalizada; Morena es el único que propone un cambio de modelo económico hacia el proteccionismo del Estado, hacia un esquema neo-keynesiano.Sus electores se han segmentado claramente por regiones y por edades y nivel de ingreso; el PRI que ha perdido mucho de sus bases en el campo y en los suburbios, debe recurrir ahora, después de perder importantes bastiones históricos, a tratar de recuperarlos, cuando su marca y su candidato tienen poca credibilidad. Morena ha capitalizado a todos los sectores inconformes ya con el régimen PRI-PAN que han gobernado el País; ha cautivado a las clases sociales más pobres con promesas que, aunque imposibles de alcanzar, generan aceptación en el pueblo (incluido a las bases sociales que apoyan a la delincuencia y el narcotráfico con su propuesta de amnistía). El Frente se plantea como una opción alternativa a quienes, cansados ya del PRI, rechazan el radicalismo de Morena y puede convertirse en una alternativa plural y moderada para terminar con el gobierno del PRI.La historia electoral en el mundo reciente y en México, muestra que cuando el electorado –a pesar de que no existe segunda vuelta electoral-, percibe que la lucha se dará entre dos punteros, entrega su voto a aquel que tiene mayor probabilidad de ganar, aunque no sea su primera opción, con tal de que no gane a quien más rechaza. Esto es, los votantes, tienen un “plan B”, una segunda opción. En todas las mediciones nacionales, es el PRI el que tiene los mayores porcentajes de rechazo y en segundo lugar Morena. Esto es importante para conocer el “voto útil”, aquel que el votante obsequia cuando su primera opción tiene poca probabilidad de ganar. Es el caso del voto priísta por Madrazo y que fue entregado a Cárdenas; es el de la izquierda entregado a Fox para sacar en el 2000 al PRI de los Pinos; es el de panistas que al ver perder a Vázquez Mota frente a AMLO lo entregaron a Peña Nieto.El “voto útil” está ahora no solo en los indecisos (los indecisos son quienes no deciden su voto y lo definen cerca de la elección), sino aún en los votantes fieles a un partido. El porcentaje de indecisos fluctúa alrededor del 20% a nivel nacional; se estima que la tercera parte de ellos se reserva al final precisamente para darlo a uno de los dos punteros; otra tercera parte terminará no votando y la otra tercera parte la dará a su primera opción. De acuerdo a encuestas y al promedio de ellas como la plataforma Oraculus que creó Leo Zuckerman, la probabilidad el día de hoy de ganar la Presidencia está en el 99% en MORENA y el segundo lugar para el Frente con 67% de probabilidad.Estos algoritmos matemáticos que promedian los sondeos de opinión, plantean probabilidad de ocurrencia de eventos Al ingresar a Oraculus lo primero que encontraremos es la gráfica de “Poll of Polls”, donde se promedian todos los datos de las encuestas en vivienda realizadas desde agosto de 2015 y hasta la fecha; se aclara que en cada encuesta se pueden encontrar errores muestrales y no-muestrales, por lo que, si bien no son tan exactas, reflejan parcialmente la opinión pública. La metodología que usan es un modelo Jerárquico-Dinámico Lineal Generalizado, para combinar el modelo de medición que se conoce como meta-análisis y el modelo dinámico filtro de Kalman. Zuckerman es un reconocido investigador y periodista y quien, en las dos elecciones presidenciales anteriores, ya había medido la efectividad de las casas encuestadoras al comparar sus mediciones con los resultados reales (por cierto quien ubicó a Investigaciones Meridiano en los tres primeros lugares de precisión nacional).De acuerdo con este modelo, la mayor probabilidad es que el enfrentamiento final sea entre AMLO y Anaya y que los votos de los priístas tendrían –si concluyen que su candidato no podría ganar la contienda-, que obsequiar su voto a quien menos rechacen y de acuerdo con mediciones de “aversión”, serían sus votos para Anaya (así como los del Frente serían para Meade si Anaya cayera en preferencias). Otra variable es que los votos de los “independientes” (en mi opinión, falsos independientes), quitarán alrededor del 10% de la votación a los 3 contendientes principales, dándolo a los partidos que los vieron nacer, pues Zavala se los quitará el PAN, el “Bronco” al PRI y Ríos Piter a Morena. Así, con “datos duros”, sería en el periodo febrero-marzo, al cambiar el comportamiento estadístico de las intenciones de voto, que el “voto útil” comenzará a mostrarse al concentrarse en los dos punteros.Claramente uno ya es AMLO y el segundo, por lo menos con los datos de inicio de año, sería Anaya. Esto es, si bien los jóvenes, el 40% del padrón electoral (18 a 29 años) será decisivo, también lo será, pronto, el “voto útil”.