Maquinaria apocalíptica del Partido Republicano

En los días más profundos de la Guerra Fría, la gente solía hablar de la “maquinaria apocalíptica”, los dispositivos que podían destruir el mundo. ¿Cuál sería la utilidad de un dispositivo como ése si cualquiera que lo usara también se destruiría a sí mismo? Bueno, la idea principal era que podría usarse como medio de disuasión.No obstante, también estaba la idea de que un demente con acceso a tal dispositivo lo usaría para chantajear: “Dame lo que quiero o voy a volarlo todo”.La buena noticia es que esto nunca ocurrió en el frente nuclear. La mala noticia es que una forma de política de la maquinaria del apocalipsis —en la cual amenazas con hacer explotar las cosas que te importan porque piensas que a tus rivales les importan más— se está desarrollando en Washington en este momento, gracias al Partido Republicano.La política de la maquinaria del apocalipsis hizo su primera aparición en EU en la década de 1990, cuando los republicanos paralizaron al gobierno federal en un intento de obtener concesiones de Bill Clinton.No le fue bien al Partido Republicano. No obstante, los republicanos lo volvieron a intentar, con más éxito, en 2011, recurriendo a la amenaza a negarse a elevar el techo de endeudamiento —obligando al gobierno estadounidense al impago, con efectos probablemente catastróficos a la economía mundial— para obtener concesiones políticas de Barack Obama.A pesar de que ahora controlan la Casa Blanca y el Congreso, los republicanos siguen en el negocio de la maquinaria del apocalipsis, y lo que actualmente amenazan con hacer estallar son los servicios de salud de casi nueve millones de niños.Estos son algunos antecedentes: desde que Donald Trump asumió el cargo, los republicanos han tratado de gobernar como si los demócratas no existieran. Intentaron revocar la Ley de Cuidado de Salud Asequible, y lograron aprobar enormes recortes fiscales para las corporaciones y los ricos, sin buscar un solo voto de los demócratas; de hecho, ni siquiera llevaron a cabo sesiones en las que los demócratas pudieran comentar las propuestas.No obstante, ahora los líderes del Partido Republicano están en problemas. Necesitan aprobar una “resolución continuada” con el fin de mantener el financiamiento para el gobierno y evitar su parálisis. No obstante, a pesar de controlar ambas cámaras del congreso, no tienen los votos.¿Por qué no? En la cámara de representantes, el principal problema eran los miembros de ultra derecha, quienes no querían dar su apoyo ni siquiera al gasto de rutina. A pesar de ello, los republicanos no necesitaron a los demócratas para lograr la aprobación del proyecto de ley.Sin embargo, aprobar un proyecto de ley en el senado requerirá 60 votos. Con solo 51 republicanos, necesitan votos de los demócratas.En el pasado, un partido que necesitaba algo de ayuda del otro lado del pasillo habría buscado un acuerdo que hiciera algunas concesiones a la agenda del otro partido. Hasta hace unos días, parecía que las reglas políticas habituales seguían siendo aplicables.Un grupo bipartidista de senadores llegó a un acuerdo que habría alcanzado una prioridad demócrata clave: la protección de los “dreamers”: los jóvenes que fueron traídos a EU ilegalmente en la infancia, que quieren permanecer en el único país que han conocido. A cambio de ese acuerdo —que en realidad incluía varias concesiones para los republicanos— los demócratas habrían estado dispuestos a ayudar a mantener al gobierno activo.La protección a los “dreamers” tiene por cierto una enorme popularidad, incluso entre los republicanos, que se oponen a deportarlos por un amplio margen. De tal modo que no es que el Partido Republicano tenga que ceder mucho. No obstante, Donald Trump echó por tierra el acuerdo, en apariencia porque no quiere inmigrantes de “países de mierda”.Esto mandó a los republicanos de vuelta a la mesa de trabajo y lo que lograron idear fue otra amenaza apocalíptica, esta vez dirigida a los niños.Verán, en 1997 un acuerdo bipartidista creó el Programa de Seguro Médico para los Niños, o CHIP por su sigla en inglés, una extensión de Medicaid para dar cobertura a menores que de otro modo podrían no ser elegibles. El CHIP ha sido una enorme historia de éxito, a un costo modesto. A estas alturas, la oficina de presupuesto del congreso dice que expandir CHIP durante otros diez años verdaderamente le ahorraría dinero al gobierno, debido a que algunas familias obligadas a salir del programa acabarían recibiendo subsidios para fuentes de cobertura más onerosas.No obstante, los republicanos permitieron que el financiamiento al CHIP expirara hace casi cuatro meses. Desde entonces, han seguido prometiendo hacer algo, sin hacer nada. Ahora, han vinculado una extensión del programa a la aprobación de una resolución continuada, creyendo que esto obligará a los demócratas a darles lo que quieren.La cosa es que los políticos del Partido Republicano afirman apoyar el CHIP; aunque no hay muchos sondeos sobre el tema, lo que hay sugiere un enorme apoyo popular, incluso entre los electores republicanos, para que el programa continúe.No obstante, los líderes del Partido Republicano parecen creer que pueden acosar a los demócratas amenazándolos con dañar a millones de niños, porque a los demócratas les importan más esos niños que a ellos. También creen que si esta táctica fracasa pueden hacerla pasar por una muestra de insensibilidad de sus opositores.Los demócratas deberían simplemente decir que no. No se puede permitir que estas tácticas tengan éxito.Una vez que la política de la maquinaria del apocalipsis se convierte en la norma, todo se vale. Denos lo que queremos o acabaremos con Medicare. Denos lo que queremos o destruiremos la Seguridad Social.Esto tiene que terminar y este es el momento de ponerle fin.