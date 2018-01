Monopolos magnéticos y Magnetoestrellas

Publicidad

Los fenómenos eléctricos y magnéticos están descritos por las ecuaciones de Maxwell. Este es un conjunto de cuatro ecuaciones con una simetría casi perfecta y de indescriptible belleza. Esta belleza no es solamente matemática, solo pensemos que antes de la síntesis de Maxwell se pensaba que los fenómenos eléctricos y magnéticos eran de naturaleza diferente y que por tanto no había relación entre ellos. Las ecuaciones de Maxwell muestran que estos fenómenos están íntimamente relacionados.Finalmente también podemos ver la luz del Sol, de las estrellas, el arcoíris, etcétera… saber que todas estas manifestaciones naturales están descritas por las ecuaciones de Maxwell es algo más que científico, es algo poético. Por otra parte, basta señalar que toda nuestra ciencia y tecnología (e.g. su teléfono celular, su horno de microondas, entre mil otros ejemplos) requiere para su comprensión, desarrollo y manejo, de la teoría electromagnética; es decir, de las ecuaciones de Maxwell.Cada una de las cuatro ecuaciones de Maxwell tiene un nombre específico, estos son: i) Ley de Faraday, esta ley muestra que el cambio en el tiempo de un campo magnético produce un campo eléctrico. ii) Ley de Ampere, esta ley muestra que el cambio en el tiempo de un campo eléctrico, o una corriente eléctrica, producen un campo magnético. iii) Ley de Gauss, esta ley muestra que toda distribución de carga eléctrica produce un campo eléctrico, y finalmente iv) Ley de no existencia de monopolos magnéticos. Podemos ver que la perfecta simetría de estas leyes queda rota por la cuarta Ley de Maxwell que prohíbe la existencia de monopolos magnéticos. Si hubiera monopolos magnéticos la simetría de las cuatro leyes de Maxwell sería perfecta y así como actualmente hablamos de electricidad, podríamos también hablar de magnetricidad. Pero ¿realmente no existen los monopolos magnéticos?La anterior es una pregunta que ha intrigado a numerosas generaciones de científicos. La respuesta que actualmente tenemos es simple: Hasta este momento no han sido detectados experimentalmente monopolos magnéticos. Sin embargo, esto no impide que los científicos elaboren teorías sobre las características y propiedades de estos hipotéticos monopolos magnéticos.Un ejemplo es el artículo de los científicos Oliver Gould y Arttu Rajantie del Imperial College de Londres titulado, “Magnetic monopole mass bounds from heavy-ion collisions and neutron stars”, y publicado en la prestigiada revista Physical Review Letters, el pasado 15 de diciembre. Ellos argumentan que estos monopolos deben estar presentes en lugares con campos magnéticos muy altos y elevadas temperaturas, como el interior de una estrella de neutrones, que sería entonces llamada “magnestar” o “magnetoestrella”.A partir de sus cálculos, estos científicos determinaron que los monopolos magnéticos deben de tener una masa igual a aproximadamente un tercio de la masa de un protón (núcleo del gas Hidrógeno). Sin embargo, experimentos realizados en el Gran Colisionador de Hadrones en el Centro Europeo para la Investigación Nuclear (CERN, por sus siglas en francés) han fallado en detectar estas elusivas partículas.Algunos modelos teóricos han determinado que la masa de estos monopolos magnéticos sería tan grande que sería imposible producirlos en ningún laboratorio en la Tierra y ni siquiera en otros procesos cósmicos. El único lugar y momento en donde pudieron haberse producido fue durante la Gran Explosión (el, “Big Bang”) durante la creación de nuestro universo. Si esto es así, de acuerdo a estos modelos teóricos, entonces el lugar para buscar estos elusivos monopolos magnéticos esta en el tope de altas montañas o con detectores montados en naves espaciales.