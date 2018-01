Inauguración de bulevar no solo beneficiará a habitantes

Publicidad



“Estamos en un momento de progreso sin precedentes, conectando nuestros pueblos ayudamos al desarrollo de la región, integrando esfuerzos y haciendo uso del fondo metropolitano hacemos que la economía crezca y el beneficio lo sientan todos en sus familias”, dijo el mandatario estatal.

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Ubicada literalmente en el rincón, en la esquina noroeste de su municipio, la mancha urbana de la ciudad de San Francisco del Rincón a veces parece muy distante para el resto de habitantes del extenso municipio.Es por ello que con la inauguración del bulevar que conecta el Libramiento Sur de San Francisco del Rincón con la carretera Santa Rosa–Manuel Doblado, no sólo beneficiará a los habitantes de la comunidad El Maguey sino en conjunto a todas las delegaciones del municipio, pues facilitará el acceso a la cabecera municipal e impulsará el desarrollo económico de las zonas rurales.Antes se contaba con una cinta asfáltica de 6 metros de anchura, que provocaba incidentes y que el flujo vehicular fuese bastante lento. Ahora se cuenta con un bulevar de 6 carriles en el cual se invirtieron 51.1 millones de pesos.“Recuerdo que cuando comenzó la administración, Miguel me preguntó que tenía 23 millones, que en qué podría ocuparlos, de inmediato pensé en la carretera a El Maguey, es muy necesaria, y fue mi prioridad desde el principio, pensando en el desarrollo del campo francorrinconés y en los habitantes de la zona”, mencionó el alcalde Ysmael López García.Agregó que no sólo se elevó la inversión para realizarlo con la máxima calidad, sino que además de esperan otros 5.5 millones para la instalación de 90 luminarias LED y la construcción de una ciclovía a lo largo de los 1.6 kilometros del bulevar.Susana Guerra, de la Secretaría de Atención al Migrante Guanajuatense, mencionó la importancia que han tenido los clubes de migrantes en el sur de California y Texas para apoyar, no sólo este, sino muchos otros proyectos en las zonas rurales del municipio con el programa 1 de 3, que propone que por cada peso que ponga la sociedad, el gobierno municipal pone uno más y uno más Gobierno del Estado.Siendo así y como tributo a su esfuerzo, alcalde y gobernador se complacen en informar que bulevar Del Migrante será el nombre de la nueva vialidad.