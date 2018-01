Encuentran cadáver con heridas de arma

Publicidad

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

con heridas porfue hallado la tarde de ayer en un lote baldío en el municipio deMinutos antes de las 10:30 de la mañana, una persona del sexo masculino reporto al Sistema de Emergencias 911 sobre el hallazgo del cuerpo de una persona tirado en un terreno baldío, entre las calles Las Torres y Hacienda de San Jorge en la colonia Ex Hacienda de Santiago.Al arribar las autoridades se informó que el cadáver se encontraba a 50 metros aproximadamente del casco de lo que fue la Hacienda, por el camino de terracería de la colonia en mención.Elementos de la Policía Municipal se dirigieron al lugar para cerciorarse del reporte, resultando positivo, en el sitio se localizó el cuerpo de un hombre que estaba boca a bajo, entre la espesa maleza que apenas permitía distinguirlo.DesconocidoEl hombre no ha sido identificado, al momento de su hallazgo llevaba puesta una playera café, pantalón de mezclilla, zapatos negros, cabello corto y tez morena, joven entre 20 a 25 años, aunque la información no fue confirmada de manera oficial.El occiso permanece en calidad de no identificado, pues se desconoce su identidad, aunque hubo personas que comentaron que era conocido como“El Génesis”.Al lugar acudieron elementos de Protección Civil y Cruz Roja a brindar ayuda por si el hombre se encontraba en estado inconsciente, ya que en el reporte no se especifico la situación, sin embargo, al llegar se les notificó que la persona ya no contaba con signos vitales.Se desconoce si lo mataron en el lugar, ya que existen dos versiones entre los vecinos de la zona, una que el cuerpo fue dejado en el lugar, y que su ejecución pudo ser en otra parte.Aunque por otro lado, se indicó que en el lugar se encontró un casquillo percutido, que no se sabe si corresponde al mismo calibre que emplearon para asesinar a esta persona.El cuerpo presentaba tres heridas por arma de fuego, dos en la espalda y una más en la nuca; se presume que al momento del hallazgo, el cuerpo tenía más de 8 horas de haber fallecido.