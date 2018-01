Hombre se impacta contra poste

Publicidad

Unen el municipio de San Francisco del Rincón; no hubo lesionados.Los hechos ocurrieron el jueves cerca de las 3:10 de la tarde en el bulevar Aquiles Serdán casi llegando al Libramiento Sur, a la altura de un salón de fiestas que se encuentra por la zona.Al lugar arribaron elementos de emergencia luego de que se recibió una llamada al Sistema de Emergencias 911 sobre lo sucedido.Agentes de Tránsito Municipal comenzaron con su labor al recabar las declaraciones de los involucrados con el objetivo de imponer las sanciones correspondientes o deslindar responsabilidades.En el sitio se encontró una camioneta de la marca Chevrolet tipo Pick Up roja, con placas JU-49-147 del estado de Jalisco.Los implicados fueron identificados como Juan “N”, de 54 años, y José “N”, de 28 años, ambos con domicilio en la calle Justo Sierra en la colonia la Noria en la Unión Jalisco.Con relación al choque se desconoce cómo sucedieron los hechos, al parecer el conductor perdió el control y se impactó contra el poste de alumbrado público y por consiguiente cayó a una zanja ocasionando que el vehículo quedara dañado de la parte delantera.Los paramédicos de Cruz Roja atendieron el reporte y se trasladaron al lugar para brindar los primeros auxilios correspondientes a los afectados y en base a la valorización se dijo que no ameritaban traslado al Hospital.