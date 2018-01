Bajas temperaturas se mantienen en Cortazar

Publicidad



“Hemos hecho recorridos en comunidades y cabecera municipal y tenemos un bajo índice hemos estado entre 2 y 3 grados en zona urbana en la Gavia ha sido más intenso el frío hasta el momento no hemos tenido agua nieve como en otros años pero tenemos activados nuestros refugios pero no hemos tenido reportes de apoyo”.

Lasse mantienen en el municipio de Cortazar, en especial en comunidades como Arreguín de Arriba y La Gavia, las cuales han registrado temperaturas de hasta -1 grados; aunque no se registran contingencias por la temporada.La unidad de Protección Civil informó que en la cabecera municipal la temperatura mínima ha sido de dos grados centígrados y que hasta el momento no ha sido necesario activar ninguno de los refugios temporales que se tienen contemplados en caso de necesitarse.Isaac Ramos, coordinador de Protección Civil, informó que mantienen monitoreo por las comunidades que más recienten las bajas temperaturas debido a la altura que registran ya que en otros años ha caído aguanieve aunque ahora el único problema es la congelación del agua.Hasta el momento dentro de estos recorridos no se han ubicado personas en estado de calle aunque dijo que continúan los recorridos ya que según la información las bajas temperaturas continuarán en los próximos días.