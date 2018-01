¿Por qué todo México habla de esta moneda?

Publicidad

En términos oficiales, una moneda de 10 pesos tiene un valor de 10 pesos. En el mundo de los coleccionistas numismáticos, sin embargo, la misma moneda puede llegar a venderse por sumas equivalentes a cientos de veces su valor. Eso, siempre y cuando, tenga algún detalle que la haga rara y difícil de conseguir.Varios medios de comunicación mexicanos han reportado que una serie de monedas de 10 pesos, acuñadas en 2007, se ofertan en Mercado Libre hasta por 1.400 pesos. La razón de estos precios elevados, según explican las publicaciones de la plataforma de compra-venta, tienen que ver con un supuesto error de acuñación: la grafila invertida.La Real Academia Española define grafila (también acepta gráfila) como la "orla pequeña, generalmente de puntos o de línea, que tienen las monedas en su anverso o reverso". En las monedas de 10 pesos, esta se encuentra del lado del sello. En la gran mayoría de las mismas, da la impresión que sus signos están colocados en el sentido de las manecillas del reloj. En su parte baja, estos signos se asemejan a la letra J, como se aprecia a continuación.Las monedas de 10 que se venden en Mercado Libre, por precios que van desde los 150 hasta los 1.400 pesos (de acuerdo a su estado de conservación), tienen la grafila invertida. Esto se puede notar porque, en su parte baja, el signo se asemeja a la letra L.Verne consultó con uno de los vendedores de la plataforma: un comerciante originario de Guanajuato que pidió no revelar su identidad y que asegura que puso a la venta una de estas raras monedas hace aproximadamente cinco meses. Hasta la fecha no ha recibido ofertas. También cuenta que todos los días está en contacto con monedas debido a que tiene varios negocios, por lo que para él es una especie de hábito revisarlas en busca de anomalías. "Tengo unas dos o tres monedas con grafila invertida", asegura.Él dice que se enteró del valor de esos ejemplares gracias a Mercado Libre y a algunos videos de YouTube que profundizan en el tema, como este:Una representante del Banco de México, Ana Laura Torres, ha dicho a Verne que la institución consultó con Casa de Moneda y que esta no tiene ningún registro de que haya existido un error en la acuñación de las monedas de 10 pesos de 2007. Debido a esta ausencia, dijo, es muy difícil saber si esos raros ejemplares son falsos o reales, algo que solo pueden determinar los expertos de Casa de Moneda. "El valor de la moneda es de diez pesos. Si los numismáticos la compran en una mayor cantidad, eso va en función del valor de mercado", añadió.