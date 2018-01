Publicidad

No hay nada más oscuro que un conjunto de cuevas a las afueras de una ciudad en donde se registran desapariciones repentinas de niños. O quizá sí: Verónica Rodríguez de la Luz del Topo, mejor conocida como La Elvira, sabe bien lo que es ser darks. Así lo muestra este video de Netflix sobre la serie Dark, el cual acumula más de 750.000 reproducciones y se ha compartido más de 13.000 ocasiones en Facebook tras las primeras seis horas de su publicación.En este promocional, La Elvira, quien se hizo viral hace casi siete años, aparece en una vieja televisión analógica ubicada en una habitación decorada con motivos infantiles, que emula la escenografía de la serie alemana y se dirige a un joven pelirrojo que está acostado en una cama. “Para ser darks tienes que desaparecer y aparecer en otra época” dice el personaje. “Tú no eres darks. O tal vez sí, si sabes en qué cuevas oscuras meterte”.Este video promocional es una parodia de un material publicado en abril del 2011, donde La Elvira hizo su primera aparición en internet y que fue muy compartido en YouTube y otras plataformas. Aunque el video original ya no está disponible, una copia del mismo se encuentra en YouTube donde el personaje se presenta como parte de una tribu urbana de modo cómico.En el video de Netflix, La Elvira deja muy en claro que para ser darks, debes resolver acertijos y viajes en el tiempo, justo como sucede en Dark, que se estrenó el 1 de diciembre en la plataforma. La serie plantea la misteriosa desaparición de cuatro niños en Winden, un pequeño poblado alemán en donde se desarrolla una trama de misterio que encierra a tres generaciones.La compañía dio a conocer que habrá una segunda temporada de Dark que se estrenará en 2019, por lo que la oscuridad de Dark y lo darks de La Elvira podrían tener todavía mucho camino por delante. Esta es la primera celebridad nacida en internet que promociona los contenidos de esta plataforma, pero no es la primera mexicana. En noviembre, Jaime Maussan colaboró en la promoción de Stranger Things al igual que la actriz María Antonieta de las Nieves con el personaje de La Chilindrina.