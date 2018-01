"Cristiano no es el mejor jugador de la historia": Maradona

Publicidad

Diego Armando Maradona señaló que Cristiano Ronaldo no está entre los grandes futbolistas en la historia del futbol. Durante una entrevista para Telesur, el argentino señaló respeta la carrera del futbolista luso."Todo el mundo es dueño de decir lo que quiera. También disparates. No creo que Cristiano sea el mejor jugador de la historia. De ahí a que sea el mejor de la historia, le queda mucho por recorrer", comentó.Respecto a la situación de la Selección Argentina mencionó que no ve muchas esperanzas para que la albiceleste se corone en el mundial."Prefiero vivir después del mundial y ver cómo se las van a arreglar para conseguir elementos de las categorías inferiores", finalizó.