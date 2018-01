Siguen los problemas con sistema de alumbrado

Publicidad



“Desde la mañana les propusimos suspender el partido o jugar en su campo (de ECCA), pero se negaron”, comentó Jaime Lara de León Independiente.

Siguen los problemas con el deficiente sistema de alumbrado en el campo oficial de la deportiva Torres Landa y ahora el afectado resultó el equipo de 3ª División, León Independiente, al no poder efectuarse el partido ante Atlético ECCA, también de León.Fue imposible jugar el partido, programado para la noche del viernes en ese escenario ante los apagones que se suscitaban en el campo.Los árbitros optaron por no salir al campo y no se pudo jugar el partido, por lo que todo inica que León Independiente perderá el partido por “defaut” y deberá cubrir pesada multa, calculada en más de 50 mil pesos.El Atlético ECCA aprovechó la situación y podría ganar los 3 puntos,además de gastos de indemnización.