Los New England Patriots y los Philadelphia Eagles disputarán el Super Bowl LII

Publicidad

Alshon Jeffery celebra un 'touchdown' G. BURKE USA TODAY SPORTS



Los Patriots volverán a jugar unde la misma forma en que ganaron el año pasado: con una voltereta en el marcador contra los Jacksonville Jaguars (20-24). Se enfrentarán a los, quienes pasaron por encima de Minnesota Vikings (7-38), el próximo 4 de febrero en el U.S. Bank Stadium en Minneapolis.El equipo de Bill Belichick superó en la final de la Conferencia Americana a los Jacksonville Jaguars 20-24 en un juego en el que la estrella Tom Brady jugó con una lesión en su mano derecha. En el primer cuarto, los Pats consiguieron un gol de campo. En los siguientes 15 minutos, Marcedes Lewis consiguió la primera anotación para los felinos. En una jugada terrestre, Leonard Fournette puso la pizarra 14-3. El juego se cerró con una anotación de White para los de New England para ponerlo 14-10. La ventaja parcial de los de Florida se asemejaba a la semana pasada cuando eliminaron a los Pittsburgh Steelers. La cosa empeoró cuando el ala cerrado de los Patritos, Rob Gronkowski, abandonó el emparrillado por un golpe casco a casco.La ventaja de Jacksonville aumentó, tras nueve series ofensivas, consiguió un gol de campo con Josh Lambo para aumentar a 17-10, un gol de campo de 54 yardas, la mayor distancia para un jugador de Jacksonville en toda la historia. Los Jaguars aumentaron la ventaja cuando no concretaron un touchdown, pero sí otra patada de Lambo de 43 yardas.Brady volvió a comandar a su equipo ofensivo para reponerse en el marcador. Encontró como mejor socio a Danny Amendola, a quien en dos lances lograron revertir el marcador para ponerlo 20-24 cuando faltaban menos de ocho minutos para el final del partido. Así, Belichick y el quarterback Brady jugarán su octavo Super Bowl, con cinco anillos de campeón.En la final de la Conferencia Nacional, los Minnesota Vikings querían jugar el Super Bowl en casa. En el primer cuarto Rudolph capturó un pase del mariscal Keenum para poner adelante a los Vikings 7-0. Pero la respuesta ofensiva de Eagles fue brutal con un balón interceptado por parte de Robinson para emparejar el marcador 7-7. Bloundt derribó a la defensiva de Minnesota para poner el marcador 7-14. Luego llegó la conexión entre el quarterback Nick Foles y Jeffrey para alargar la ventaja 7-21. Antes del medio tiempo los de Philadelphia anotaron un gol de campo por parte de Elliot para una ventaja de 17 puntos, 7-24.A partir de la segunda mitad, Smith a pase de Foles volvió a cambiar el marcador, 7-31. Durante el tercer cuarto, los Vikings poco pudieron hacer de la mano de Keenum. Al inicio del último cuarto, Foles volvió a encontrar a Jeffrey y cambiaron el resultado a 7-38. Una paliza total.Los Eagles llegaron a su primera final del Super Bowl en 1981, pero lo perdieron frente a los Oakland Raiders por paliza 27-10. Los Patriots y Philadelphia revivirán la final de la NFL de 2005. En esa ocasión, Brady comandó a su equipo para alzar el trofeo Vince Lombardi por marcador 24-21. Los Pats buscan prolongar su legado de éxito frente a unos Eagles sorprendentes.