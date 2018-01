Máscara de El Santo aún tiene secretos

Publicidad

Treinta y seis años después de su última aparición en una producción audiovisual, El Santo, El Enmascarado de Plata, volverá a la pantalla aunque en formato televisivo.Esta semana se dio a conocer una serie producida por THR3 Media Group, que será hecha mayoritariamente en locaciones de la Ciudad de México y con elenco por anunciar.La más reciente ocasión en que el público vio al campeón del cuadrilátero en una historia fue en 1982 con El puño de la muerte, en la cual compartió créditos con Grace Renat y César Sobrevals, bajo la dirección del cineasta Alfredo B. Crevenna.Desde Miami y por medio de correo electrónico, El Hijo del Santo quien ha resguardado el legado de su padre, habla sobre la producción en la que podría actuar.En los últimos años han habido varías propuestas muy interesantes y de empresas muy fuertes e importantes, sin embargo, no se habían dado todas las condiciones para realizar la bioserie de El Santo, ahora con 3 Media se dieron y es el momento de revelar la historia sobre la vida de mi padre.Sí claro, todo lo que sea necesario para enriquecer la serie y esté en mis manos serán parte del proyecto.Por supuesto, nadie mejor para asesorar sobre ademanes, gestos y modos de mi padre, esto incluye su actividad como luchador, ya que de sus hijos soy el único que continuó con el legado y obviamente tengo toda una vida viviendo diario al personaje.El público se merece ver en la serie a un hombre y luchador tal y como era él o por lo menos lo más cercano a su personalidad.Hay muchas historias ya contadas sobre mi padre, incluso en el programa que hice con TVC hace algunos años, mi productora y yo incluimos una sección que se llamaba “Todos tenemos una historia que contar”, porque de verdad, de cinco personas, tres tienen algo que contar sobre El Santo, si tú entras a Internet, puedes encontrar muchísima información también pero ni todo es cierto ni todo está contado.En la lucha libre hay muchos secretos jamás revelados y en la vida de mi padre hay muchas historias que jamás se han dicho.Nuestra relación con la gente de la industria es muy buena y Alex de la Iglesia (español de El día de la bestia) no es la excepción, es un gran director y escritor. Hay un guión escrito por él y por Jorge Guerricaechevarría (Celda 211) que está estupendo para lo que podría ser la película de El Santo, sin embargo los tiempos de él y los míos no han coincidido.Así como este proyecto, hay otros y se pueden escuchar algunos más. Estoy seguro que igual que así como 3 Media fue la mejor opción para la serie para tv, llegará la empresa y el proyecto indicado para la película.