Regresó la felicidad a Diego Alonso 

" Tenemos que mejorar en intensidad, en el segundo tiempo perdimos mucho la pelota, podemos mejorar en el control de los partidos".

Al entrenador Diego Alonso la felicidad le regresó por el primer triunfo de Tuzos en 2018 ante Lobos 3-1.Se tardaron cuatro encuentros para sacar tres puntos, algo que le permite trabajar con más tranquilidad."Estábamos jugando bien, me gustó mucho la primera parte, estoy feliz con lo realizado hoy. En el futbol nosotros forzamos que se equivoque el rival. El segundo gol es una generación espectacular, pudimos hacer más goles, lo único que me hubiera gustado es que no nos metieran gol", dijo el uruguayo.Pachuca llegó a cuatro puntos y evitó un tercer descalabro en el Hidalgo en fila.De la lesión de Erick Aguirre dijo que tiene un golpe en el ojo que le impide la visibilidad, en las próximas horas le harán estudios para ver la gravedad.