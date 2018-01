Marjorie de Sousa podrá reclamar la patria potestad de Matías

Publicidad

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

La actriz venezolanaodrá reclamar, si así lo desea la patria potestad del pequeño Matías, el hijo concebido conluego de que el actor de origen argentino perdió el juicio de nulidad de paternidad interpuesto, según fuentes judiciales.A petición de Julián Elías Gil Beltrán, el pasado fin de semana un Tribunal de lo Familiar de la Ciudad de México determinó tras una investigación con pruebas deque el pequeño Matías Gregorio Gil de Sousa es en realidad hijo de él y de Marjorie Lissette de Sousa Rivas.La duda de Gil podría revertirse en su contra en el proceso legal, en el eventual caso de que De Sousa quisiera reclamar la patria potestad de Matías debido a que fue él mismo actor quien puso en duda paternidad de su hijo con la demanda y la perdió, según dijeron fuentes allegadas a la actriz sudamericana.Pero parece que las tensiones del caso que ha acaparado la atención del mundo del espectáculo en los últimos meses han disminuido y el litrigio no llegará a más.Luego de conocerse el fallo de la prueba de ADN el pasado viernes, De Sousa renunció públicamente a los beneficios que pudiera otorgarle Gil a su hijo y dijo a la cadena Telemundo que renunciaba a la pensión, al seguro escolar “y me hago completamente cargo de todo lo que pase con mi hijo, como lo he venido haciendo”.Gil calificó esas declaraciones como "incoherentes" y oportunistas y señaló a la cadena Univisión que "increiblemente justo hoy que se sabe que yo soy el padre del niño, ahora ella se quiere preocupar por el bienestar del niño”.El actor mencionó que si ella no quiere la pensión, él pondrá el dinero en una cuenta de banco para cuando Matías tenga 18 años.Si bien De Sousa argumentó que vivió “meses de burlas, de acoso, de bullying" por el escándalo, donde se cuestionó su integridad, dijo que ahora quiere “paz” y según fuentes allegadas a la actriz los abogados de Gil ya tienen en su poder un acuerdo donde De Sousa ha cedido en el tema de la pensión, seguro médico, seguro escolar y libertad de visita.“Solo es cuestión de que se pongan de acuerdo y que lo firmen esta semana”, declaró a Notimex una fuente allegada a la actriz.“Marjorie va a celebrar el primer cumpleaños de Matías en México con una gran fiesta el próximo sábado y le gustaría que estuviera su papá”, agregó la fuente.