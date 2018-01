Ed Sheeran se compromete

Publicidad

El cantante y compositor británico Ed Sheeran anunció ayer que está comprometido con su amiga Cherry Seaborn, a quien conoció cuando ambos iban a la escuela a los 11 años.“Conseguí una novia justo antes de Año Nuevo”, escribió en Instagram junto a una fotografía de ambos. “Estamos muy felices y enamorados, y nuestros gatos también están encantados”, agregó.Sheeran, de 26 años, y Seaborn, una contadora de 25 años, fueron alumnos en la misma escuela en Suffolk, en el este de Inglaterra, y comenzaron una relación en 2015.El pelirrojo ganador del Grammy ha gozado de una serie de éxitos desde que su álbum debut + (Plus) llegó al tope de los rankings musicales en Reino Unido en 2011 y alcanzó el quinto lugar en EU. Su single “Shape of you” fue el más vendido de 2017 en Reino Unido, según datos oficiales.Seaborn, estudió en la Universidad de Duke, en Carolina del Norte, y posteriormente en el distrito financiero de Wall Street, en Nueva York, antes de volver a Inglaterra.Aún no se ha anunciado la fecha de la boda.