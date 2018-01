El PES sigue indeciso para aliarse, sólo ha descartado a López Obrador

Publicidad

Foto:Yurico Dávila

Una vez que concluyan las precampañas y se definan los candidatos a la presidencia de México, eldecidirá a quién respaldar en la próxima contienda del 1 de julio.Sin embargo, se descartará a Andrés Manuel López Obrador pese a que la dirigencia nacional del PES lo respaldara a través de la alianza fraguada con losAsí lo indicó, al tiempo de asegurar que “aún tenemos tiempo suficiente para analizar y proponer cuál va a ser nuestro candidato que respaldaremos”, dijo en entrevista con AM Hidalgo. Tentativamente, el apoyo sería a José Antonio Meade Kuribreña, precandidato a la presidencia de México por el, aunque, Andrade Zurutuza no quiso adelantar su simpatía.Sin embargo, afirmó que las pláticas con el PRI, PVEM y Nueva Alianza para consolidar candidaturas comunes en la elección de diputados locales “ha ido avanzado pues estamos analizando los diferentes escenarios en los distritos donde podamos tener las candidaturas comunes; no estamos cerrados para que en esta oferta política y propuestas podamos encontrar perfiles en común”, expresó.Andrade Zurutuza aclaró que, el hecho de no respaldar la alianza de su comité nacional no es un acto de rebeldía “nosotros hemos defendido el sentir de la gente y no es confundir las cosas, sino llevar puestos los ideales”, señaló.