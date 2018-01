AMLO da bienvenida a Gabriela Cuevas y Cuauhtémoc Blanco

Publicidad

Bienvenidos Cuauhtémoc Blanco y la senadora, Gabriela Cuevas. La patria es primero.

Juntos haremos historia. pic.twitter.com/wjvnxWtLdw

— Andrés Manuel (@lopezobrador_) 21 de enero de 2018

El precandidato presidencialdio esta tarde la bienvenida a lay al, a las filas de su movimiento por la“La patria es primero”, expuso en un mensaje publicado luego de que ambos confirmaran la adhesión a su Coaliciónque suma a(PES).“Bienvenidos. La patria es primero, Juntos haremos historia “ tuiteó el precandidato.Esta mañana se anunció también la renuncia al PRD de la diputada del Estado de México, Karen Hurtado, y el ex líder perredista de Ecatepec, Osmar León Aquino, quienes anunciaron una desbandada hacia Morena.“Y van a venir más”, advirtió el líder mexiquense de Morena, Horacio Duarte; agregó que dejará abierta la puerta a todos.Incluso considero abierta la posibilidad de que sea un ex panista el candidato a la presidencia municipal de Toluca.“Nosotros estamos abiertos a recibir a más militantes de PRD y de PAN”, dijo Duarte.Recordó que en 2014 “cuando empezó la sangría del PRD algún presidente de ese partido (Carlos Navarrete) dijo que eran sólo 27 renuncias…tienen derecho a vivir engañados, no hay peor ciego que el que no quiere ver”.