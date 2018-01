Renuncia Gabriela Cuevas al PAN; se suma a movimiento de AMLO

Publicidad

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

renunció ay anunció que) depara el“Este 2018 he decidido unirme al movimiento plural al que ha convocado el licenciado. Mi propósito esy más libre en nuestro país”, dijo Cuevas en un mensaje a medios .La senadora recordó quefue parte del movimiento que, por lo que hoy es tiempo de reconciliación libertades y pluralismo, por lo que a partir de este lunes será senadora independiente.Cuevas agradeció a la militancia panista el haber enfrentado juntos los retos de transformar al país, el mismo tiempo que agradeció a los ex presidentes nacionales del PAN su confianza.Señaló que hoy después de 18 años de gobierno de alternancia tengo claro que no fue suficiente, no logramos construir los anhelos de inclusión, pluralismo y desarrollo.“Tenemos una deuda con millones de familias que no pueden esperar más, debemos acelerar las transformaciones y construir una verdadera transición”, dijo.