5 Tips Para Hacer El Amor ¡Por Primera Vez!

Las relaciones de pareja son complicadas y más cuando de sexo se trata, sobre todo si es la primera vez que vamos a estar a solas con nuestras parejas.Lo ideal es que todo sea perfecto, pues esta experiencia estará grabada en nuestra memoria de por vida, pero uno de los primeros consejos que te podemos dar es que te relajes, pues no importa si eres hombre o mujer, TODOS nos ponemos nerviosos en esos momentos.No importa si lo haces con tu pareja o con alguien que acabas de conocer. La protección no sólo te salva de un embarazo no deseado sino de infecciones por transmisión sexual.es súper importante planearlo. Si lo hacen con verdadera conciencia, puede ser una de las experiencias más placenteras de tu vida, pues entre ambos pueden hacer una lluvia de ideas y recuerda que la comunicación siempre es primordial.Puede que todos tus amigos ya tengan experiencia en el tema, pero no por ello te dejes llevar, recuerda que todo tiene su tiempo.Todas las experiencias son únicas, siéntete segura de tu cuerpo, despeja tus dudas y recuerda siempre que cada mujer es única.practica muy bien como utilizar el condón: Recuerda que es súper importante cuidarte en todas las relaciones.