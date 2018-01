Confirman asesinato del ex regidor priísta Carlos Ortega en Hidalgo

Publicidad

La Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo, confirmó que fue asesinado a balazos el ex regidor priísta del municipio de Cuautepec, Carlos Ortega Reyes.Los hechos sucedieron la madrugada del sábado, donde de acuerdo a los primeros reportes, el ex funcionario municipal de 36 años de edad, viajaba por un camino vecinal con su esposa cuandoLuego de ser emboscados el ex regidor recibió dos disparos de arma de fuego en la cabeza y en el pecho, y de manera inmediata sus agresores se dieron a la fuga.La Procuraduría de Justicia precisó que fue por un reporte de los elementos de la policía de guardia del municipio de Cuautepec, quienes señalaron, que en la comunidad de Buenos Aires, a bordo de una camioneta Jeep Patriot modelo 2008,sin vida y con disparos de arma de fuego.Elementos de la policía investigadora y peritos en criminalistica acudieron al lugar para iniciar las investigaciones sobre este caso.Asimismo, se inició inició la carpeta de investigación en el distrito judicial de Tulancingo, la cual se encuentra en periodo de integración.Apenas en los primeros días de enero fueron asesinados el ex alcalde Mixquiahuala, Miguel Ángel Licona Islas y su hijo Miguel Ángel Licona Pérez al interior de su domicilio, hasta el momento no se han dado a conocer los avances de la investigación.