Duele a Obispo asesinato de mando policiaco

El asesinato del director operativo de la Policía Municipal, Javier Castañeda Vargas, causa dolor y lamentos al obispo de la Diócesis de Irapuato, Enrique Díaz Díaz, que puntualizó que la inseguridad no debe vencer a la sociedad.

La noche del viernes, el mando policiaco fue ejecutado a balazos cuando se dirigía a su casa.

El jerarca católico destacó, la tragedia en Irapuato podría llevar a la sociedad al pesimismo, creyendo que el crimen y la maldad están venciendo, por lo que se debe hacer un cambio o conversión para contrarrestar ese mal.

Familiares, amigos y autoridades despidieron al mando.

Monseñor Enrique Díaz agregó que se requiere despertar mayor esperanza en la población, sabiendo que el Señor camina con todos los fieles de Irapuato y del Estado.

“Nuestro compromiso, nuestro deseo, es que vaya transformando nuestra sociedad; no podemos darnos por vencidos, no podemos caer en el pesimismo, no puede el policía, cualquier policía, decir ya no se puede contra el crimen; no puede el ciudadano común y corriente perder la esperanza”, refirió.