Impulsan economía MIPyMES

Las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MIPyMES) representan la fuerza de la economía local de Irapuato, al ser las generadoras de más del 90% de los empleos formales directos y lograr que la derrama económica se quede en el municipio.La dirección de Desarrollo Económico del Municipio cuenta con un registro de 25 mil 634 unidades económicas, de las cuales 19 mil 33 son MIPyMES.Desde un puesto de ropa, un restaurante y hasta las empresas proveedoras de la industria nacional y extranjera, este sector ha logrado un posicionamiento no sólo a nivel local, sino a nivel nacional.Fernando Vera Noble, titular de la dependencia, destacó que este sector económico es parte de muchas de las cadenas productivas que se tienen actualmente en Irapuato, ya que se han consolidado como generadoras de empleo.Junto a la Secretaría de Desarrollo Económico Sustentable (SDES) y otras instancias de Gobierno, la dependencia municipal ha trabajado para generar programas de apoyos económicos y capacitaciones, a fin de que las MIPyMES continúen su crecimiento.Vera Nobel refirió que en materia de capacitación, durante 2017 se trabajó con más de 600 empresas de este tipo, en temas de desarrollo empresarial como ventas, planes de negocios, liderazgo, seguridad industrial, atención a clientes, asesoría financiera, sumado a otros temas para seguir las reglas del SAT.“Cuando los emprendedores quieren desarrollar un nuevo negocio, el hecho de poder elaborar su plan de negocio les da una mayor estabilidad a lo largo del tiempo. Muchas de las nuevas MIPyMES no duran un año, máximo dos, precisamente por no haber hecho su plan de negocios”, refirió.Además, se ofrecieron capacitaciones en conjunto con el Centro de Capacitación para el Trabajo Industrial (Cecati) no. 80, al igual que con universidades de la localidad.En cuanto a los programas que manejan recursos, el titular de Desarrollo Económico dijo que en 2017 se entregaron 130 apoyos con inversión aproximada de 1.4 millones de pesos.Entre los programas que se aplicaron en beneficio de los empresarios está “En Marcha”, donde se apoyó con mejora de fachadas, de locales comerciales y entrega de equipos para mejorar sus procesos, así como los programas “Etiquetado Nutrimental”, “Apoyo de Impulso a Mipymes para comprar mercancía y equipamiento”, entre otros.Vera Noble destacó que para 2018 planean dar continuidad a los programas de apoyo y capacitaciones para este sector empresarial, e indicó que impulsarán proyectos de ventas por Internet.Enfatizó que trabajarán con 10 empresas locales que exportan o buscan hacerlo hacia Estados Unidos, pues confían que el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) llegue a buen término.Agregó que también participarán en eventos como Expo Mipyme, AEI Innova, Parque Tecnológico Agrobioteg y con el Sistema Producto Berrie, que desde este año busca nuevos mercados de exportación de frutillas que se producen en la entidad.Una de las pequeñas empresas que durante 17 años se ha mantenido con éxito en el Centro Histórico de Irapuato es el restaurante Las Cigarras, ubicado en el callejón Berriozabal, que ha logrado el reconocimiento local.Fue hace 13 años cuando las hermanas María y Martha Angélica Mendoza Chávez decidieron tomar este restaurante que recientemente había sido rehabilitado por un familiar, y aunque al principio tuvieron pérdidas, pudieron sacarlo adelante.“Había una obra de rehabilitación en la calle que duró un año y medio, y todo ese tiempo lo mantuvimos aunque con pérdidas porque estaba todo cerrado, después mi hermana le hizo cambios a la carta, renovamos la imagen y lo empezamos a operar formalmente”, dijo.Actualmente Las Cigarras ofrece un menú internacional de platillos, servicio de bar y además, ofrecen servicios adicionales de box lunch, cafetería y de catering para eventos variados.La empresaria local comentó que forman parte de Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (CANIRAC), donde tienen reuniones mensuales con otros empresarios restauranteros para buscar la mejora de la calidad y servicio en sus empresas.“Damos un buen servicio y buena cocina, que es lo que distingue al restaurante, adicionalmente se complementa con servicios que nos solicitan”, dijo.Actualmente, Las Cigarras cuenta con 8 trabajadores, aunque en este sentido les ha resultado difícil encontrar personal que quiera trabajar, ya que en el sector la rotación de empleados es una de las principales problemáticas.La señora María Mendoza indicó que ahora cuentan con una nueva carta y que tienen varios proyectos de remodelación de fachada y de imagen interior, sin embargo esperan a que el gobierno municipal emprenda un proyecto de dignificación de comercios como lo hizo en avenida Guerrero y los portales de la Plazuela Miguel Hidalgo, a fin de que su imagen sea acorde a la del Centro Histórico.