¡Nos urge reglamento para respirar aire puro!

La regidora del PAN y presidenta de la Comisión de Reglamentos, Susana Bermúdez Cano, urgió a la dirección de Medio Ambiente a concluir el reglamento para combatir la contaminación en Irapuato, que fue uno de los municipios del Corredor Industrial que, en últimos meses, presentó de manera constante mala calidad del aire, atribuida por autoridades a la quema de esquilmo y a la gran cantidad de vehículos no verificados.

La regidora comentó que existe un avance de dicho proyecto de reglamento, pero falta afinar detalles, como los artículos transitorios, exposición de motivos, artículos formales, entre otros; que deberían concluirse a finales de enero.

“Es el simple recordatorio y llamado de atención a la propia comisión de Medio Ambiente y también al director (Gonzalo Guerrero Guerrero) para que entregue el documento, si es que ya lo tiene; ya se ha hecho el llamado”, dijo.

Bermúdez Cano refirió que no contar con este reglamento no imposibilita al Municipio de emitir sanciones a quienes dañen el medio ambiente, pues las Disposiciones Administrativas contemplan multas; aunque todavía no se ha aprobado el reglamento de Disposición de Residuos Sólidos, que contempla sanciones por quema de llantas y pastizales, sólo falta su aprobación para ponerlo en marcha.

Además de la aprobación del reglamento de Medio Ambiente, también queda pendiente el de Construcción.