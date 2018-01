Urgen a concluir reglamento ambiental

Publicidad

La regidora del PAN y presidenta de la Comisión de Reglamentos, Susana Bermúdez Cano urgió a la dirección de Medio Ambiente para que concluyan el documento referente, para que puedan tomarse acciones más concretas ante la contaminación.Irapuato fue uno de los municipios del Corredor Industrial que durante la temporada invernal, presentó de manera constante mala calidad del aire, que fue atribuida por las autoridades a la quema de esquilmo y la gran cantidad de vehículos no verificados.La regidora comentó que existe un avance de dicho proyecto de reglamento, al cual le falta afinar detalles como los artículos transitorios, exposición de motivos, artículos formales, entre otros, que deberían estar concluidos a finales del mes de enero.“Es el simple recordatorio y llamado de atención a la propia comisión de Medio Ambiente y también al director (Gonzalo Guerrero Guerrero) para que entregue el documento, si es que ya lo tiene”, dijo.Refirió que no contar con este reglamento no imposibilita al municipio de emitir sanciones a ciudadanos que dañen ambiente, pues en las Disposiciones Administrativas ya se tienen contempladas multas.Indicó que aún no se ha aprobado el reglamento de Disposición de Residuos Sólidos, donde se contemplan sanciones por quema de llantas, de pastizales, el cual se trabajó con Servicios Públicos Municipales.Indicó que quedan pendientes no sólo la aprobación del reglamento de Medio Ambiente, sino también el de Construcción y otro más que corresponden a la dirección de Desarrollo Territorial.